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Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 15:36
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Την χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για μια από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη, προβλέπει απόφαση την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη», το οποίο εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 204,6 εκατ. ευρώ.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ συνδυάζει την αναβάθμιση των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών με την απόδοση πολύτιμου δημόσιου χώρου στους πολίτες. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ, «πρόκειται για ένα έργο με ισχυρό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο στόχο έχει να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της πόλης και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της».

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. Ενός ανοιχτού, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου δημόσιου χώρου, με εκτεταμένο πράσινο, χώρους αναψυχής, πολιτισμού και υπαίθριων εκδηλώσεων, που θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η λειτουργία της ΔΕΘ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Το έργο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σταδιακά, σε τρεις φάσεις, ώστε να μην διακοπεί η εκθεσιακή δραστηριότητα.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τ.μ.,
  • την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»,
  • τη δημιουργία περίπου 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης,
  • τη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων και
    κοινόχρηστων υποδομών με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου,
  • συνολική παρέμβαση σε έκταση περίπου 89.000 τ.μ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «η χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στην υλοποίηση μεγάλων δημόσιων επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και το αστικό περιβάλλον. Με σχέδιο και αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών κι ευρωπαϊκών πόρων, προχωρούν έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, δημιουργούν νέες προοπτικές και αλλάζουν το πρόσωπο των ελληνικών πόλεων, της χώρας στο σύνολό της».

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