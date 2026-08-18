ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 15:30
Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/08/2026 - 14:46
Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 13:40
ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 12:35
Η METLEN εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/08/2026 - 11:43
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 11:08
Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 10:55
Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 10:16
Μ. Κ. Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Παράνομη η ανακήρυξη "θαλάσσιων πάρκων" από την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 10:01
Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Π. Γιανάι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 09:41
Ομοσπονδία δασικών υπαλλήλων: Απάντηση στην κριτική για το πρόγραμμα Antinero με έμφαση στα αποτελέσματα στο πεδίο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 08:32
Το «θαύμα» Μητσοτάκη σε αριθμούς - 7 χρόνια μετά, φτωχότεροι από το 2019
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/08/2026 - 08:06
Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
8+1 μυστικά για να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
Ερντογάν: Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:55
ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:20
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 14:52
Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 13:59
Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 13:10
Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/08/2026 - 12:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 12:11
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 11:42
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:42
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:08
ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:47
ΥΠΕΞ: Παράνομα τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» - Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:02
ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/08/2026 - 08:20
Πυρκαγιές και γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης: Πού θα επενδυθούν 4,9 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ έως το 2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 07:57
Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

8+1 μυστικά για να καίει λιγότερο το κλιματιστικό

8+1 μυστικά για να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 08:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ειδικοί του HVAC αποκαλύπτουν τις 9 χρυσές συμβουλές για να κρατήσετε το σπίτι δροσερό χωρίς να τινάξετε τον λογαριασμό στον αέρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού φτάνουν τα συστήματα κλιματισμού στα όριά τους. Όταν η εξωτερική ζέστη γίνεται ανυπόφορη, η έξυπνη διαχείριση του air condition δεν εξασφαλίζει απλώς δροσιά, αλλά προστατεύει τη συσκευή από ξαφνικές βλάβες και συγκρατεί το κόστος του ρεύματος.

Ειδικοί στον χώρο του HVAC αποκαλύπτουν τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό χωρίς να επιβαρύνετε το κλιματιστικό σας.

1. Τακτικός καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων

Η αντικατάσταση ή ο καθαρισμός των φίλτρων αέρα κάθε 1 έως 3 μήνες αποτελεί τον «χρυσό κανόνα». Τα φραγμένα φίλτρα εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το μοτέρ να δουλεύει υπερωρίες και να καταναλώνει υπερβολικό ρεύμα.

2. «Απαγορευτικό» σε συσκευές που εκλύουν θερμότητα τις ώρες αιχμής

Ο φούρνος, το στεγνωτήριο και οι εστίες της κουζίνας εκλύουν τεράστια ποσά θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού. Προτιμήστε να μαγειρέψετε νωρίς το πρωί ή επιλέξτε εναλλακτικές με χαμηλό θερμικό φορτίο τις μεσημεριανές ώρες, όπως ο φούρνος μικροκυμάτων ή η εξωτερική ψησταριά.

3. Φροντίδα της εξωτερικής μονάδας

Για να αποβάλει αποτελεσματικά τη θερμότητα, ο συμπυκνωτής (η εξωτερική μονάδα) χρειάζεται «αναπνοή». Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τη μονάδα σε ακτίνα τουλάχιστον μισού μέτρου από φύλλα, κλαδιά και σκόνη, και ξεπλύνετε προσεκτικά τα πτερύγιά της αν έχουν συσσωρεύσει βρωμιά.

4. Θωράκιση από τον ήλιο με κουρτίνες και στόρια

Η ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά τα παράθυρα ανεβάζει κατακόρυφα την εσωτερική θερμοκρασία, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Κλείνοντας τα στόρια ή χρησιμοποιώντας κουρτίνες συσκότισης, μπλοκάρετε τη ζέστη πριν παγιδευτεί στον χώρο.

5. Σωστή αξιοποίηση των ανεμιστήρων

Οι ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου δεν ψύχουν τον αέρα, αλλά δημιουργούν αίσθηση δροσιάς στο δέρμα. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού 1–2 βαθμούς υψηλότερα χωρίς να χάσετε την άνεσή σας. Το βράδυ, τοποθετήστε ανεμιστήρες στα παράθυρα για να εισάγετε τον δροσερό νυχτερινό αέρα, σφραγίζοντας τα παράθυρα νωρίς το πρωί.

6. Ελεύθεροι αεραγωγοί για ομοιόμορφη ψύξη

Η ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα είναι κρίσιμη, ειδικά σε κεντρικά συστήματα. Κρατήστε όλα τα στόμια και τις περσίδες ανοιχτά ώστε ο αέρας να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το σπίτι χωρίς να καταπονείται ο ανεμιστήρας του συστήματος.

7. Σφράγιση απωλειών αέρα

Μικρές χαραμάδες κάτω από πόρτες και παράθυρα επιτρέπουν στον πολύτιμο ψυχρό αέρα να δραπετεύει. Η χρήση αυτοκόλλητων μονωτικών ταινιών κρατά τη δροσιά εντός του σπιτιού και μειώνει τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

8. Σταθερή θερμοκρασία αντί για συνεχείς αυξομειώσεις

Οι συνεχείς αλλαγές στον θερμοστάτη εξαντλούν το σύστημα. Ρυθμίστε το κλιματιστικό σταθερά γύρω στους 26°C. Η διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας είναι πολύ πιο οικονομική και ξεκούραστη για τη συσκευή από το συνεχές «άναψε-σβήσε».

9. Έγκαιρη κλήση τεχνικού

Εάν παρατηρήσετε ότι το κλιματιστικό λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς να ψύχει ικανοποιητικά τον χώρο, μην το αγνοήσετε. Ένας προληπτικός έλεγχος από επαγγελματία τεχνικό μπορεί να προλάβει μια σοβαρή και δαπανηρή βλάβη στην καρδιά του καλοκαιριού. (Πηγή: marthastewart.com)

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 08:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη
Το πρόγραμμα ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη 27 Ιουλίου 2026
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 27 Ιουλίου 2026
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Με Bronze διακρίθηκε στα Effie Awards Hellas 2026 η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 

Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό

Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;