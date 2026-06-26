Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

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Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 11:29
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Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις. Ήρθε επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Έναν σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις. Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΕ, που θα του επιτρέψει να ολοκληρώσει το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, αυτό θα αποφέρει όφελος ενός δισ. ευρώ στον Έλληνα καταναλωτή. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό η Ευρώπη μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

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