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METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies

METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 15:40
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Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου πραγματοποιήθηκαν στον Βόλο τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας της M Technologies, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αμυντικού βιομηχανικού hub της METLEN

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, χαρακτήρισε την ύπαρξη ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι η νέα επένδυση δεν αφορά απλώς μία ακόμη παραγωγική μονάδα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα που συνδέει την άμυνα, την ενέργεια και τη μεταλλουργία.

Όπως ανέφερε, το αμυντικό hub της M Technologies εξελίσσεται σε ένα πλήρως καθετοποιημένο βιομηχανικό συγκρότημα που θα ξεπεράσει τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα, με δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Από την πλευρά του, ο Chief Executive Director της METLEN M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν ήδη επεκταθεί σημαντικά, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων έχει αυξηθεί από περίπου 300 σε 550. Στόχος είναι έως το 2028 το βιομηχανικό συγκρότημα να φτάσει τα 100.000 τ.μ. και να απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Η νέα μονάδα αποτελεί μέρος της επένδυσης που είχε ανακοινώσει η METLEN το 2025 για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού. Η M Technologies συνεργάζεται ήδη με μεγάλους διεθνείς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS, Raytheon και Iveco Defence Vehicles, συμμετέχοντας στην παραγωγή κρίσιμων υποσυστημάτων για σύγχρονες στρατιωτικές πλατφόρμες.

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