Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ύψους 1,18 εκατ. ευρώ

Η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών δημοτικών σχολείων στην Αγία Παρασκευή υπεγράφη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, παρουσία του Δημάρχου Αγ. Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιου Γιάνναρη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1,18 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» – Προτεραιότητα 2Α, Ταμείο ΕΤΠΑ και αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 4ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις κουφωμάτων, τοποθετήσεις θερμοϋγρομονώσεων και εξαεριστήρων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης–ψύξης και τεχνητού φωτισμού, καθώς και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Προχωράμε σήμερα σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες σχολικές υποδομές για τα παιδιά της Αττικής. Με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027, επενδύουμε στην εκπαίδευση με πράξεις και όχι με λόγια, θωρακίζοντας τα σχολεία μας απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στην Αγία Παρασκευή θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες μάθησης και καθημερινότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό αποτύπωμα των σχολικών μονάδων. Στόχος μας είναι κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών πόρων μας να μετατρέπεται σε έργο με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη για τη στενή και παραγωγική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού λειτουργεί με κοινό σχέδιο και κοινό όραμα, τα αποτελέσματα είναι απτά για τους πολίτες. Αντίστοιχα, καθοριστική είναι και η συμβολή της διοίκησης της ΚΤΥΠ, με την οποία συνεργαζόμαστε συστηματικά για την επιτάχυνση έργων που αναβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο.

Με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας και στις επόμενες γενιές της Αττικής.»

Από πλευράς του, ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την πόλη μας και ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση των σχολικών μας υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, προσφέροντας καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης για εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αγίας Παρασκευής, γιατί πιστεύουμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στη νέα γενιά αποτελεί την πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της πόλης μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Αττικής για τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξή της προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεχή συνεργασία και την αποφασιστική συμβολή του στην προώθηση και χρηματοδότηση έργων κρίσιμων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας. Τέλος ευχαριστώ θερμά τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ ΑΕ) που είναι φορέας υλοποίησης του έργου, για τη συμβολή τους».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης Γιάννης Λογοθέτης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων Λιάνα Σιούλα και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Έργων της ΚΤΥΠ Α.Ε. Γιάννης Κανελλόπουλος και η Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του φορέα Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης.