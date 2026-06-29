Κουκουλόπουλος: Να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας βάσει της διυπουργικής Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης

Στη Βουλή καλεί ο Π. Κουκουλόπουλος την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας , για να δώσει ζωντανά στην Ολομέλεια απαντήσεις σε όλες τις παραμέτρους στελέχωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), εγκαίρως ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, με την Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε την Παρασκευή, παραθέτοντας συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία για τις αρνητικές πανελλαδικές πρωτιές του ΠΔΜ σε κρίσιμους δείκτες στελέχωσης, δίνει έμφαση στις προσλήψεις μελών ΔΕΠ, ιδίως όμως στις σημαντικότατες ελλείψεις σε μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Διεκδικεί, λοιπόν, να εφαρμοστεί η Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης για την κατά προτεραιότητα ενδυνάμωση ειδικά του ΠΔΜ σε ανθρώπινο δυναμικό.

Πρωταγωνιστική θέση στην Επίκαιρη Ερώτηση έχει ο υπό κατάργηση θεσμός των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζητά από την Κυβέρνηση να δώσει παράταση τουλάχιστον και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027, έστω κατ’ εξαίρεση για το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Όπως και πέρυσι εγκαίρως πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με την αριθμ. 622/2025 Επίκαιρη Ερώτηση «Επιτακτική προτεραιότητα η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», έτσι και φέτος με την παρούσα Επίκαιρη Ερώτηση εγκαίρως ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα κατά προτεραιότητα ενίσχυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδίως σε ανθρώπινο δυναμικό, κατ’ εφαρμογή της δέσμευσης της Κυβέρνησης για διυπουργική Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης.

Αναλυτικότερα, έντονο προβληματισμό εγείρουν οι αρνητικές πρωτιές του ΠΔΜ, όπως αποτυπώνονται στα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΘΑΑΕ (Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης) (αφορά το έτος 2024),σύμφωνα με την οποία το ΠΔΜ εμφανίζει:

– τον χειρότερο λόγο ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ 72 (εθνικός μ.ο. 34),

– τον χειρότερο λόγο ενεργών φοιτητών ανά μέλος Διδακτικού Προσωπικού 54 (εθνικός μ.ο. 25),

– τον δεύτερο χειρότερο λόγο ενεργών φοιτητών ανά μέλος Διοικητικού Προσωπικού 99 (εθνικός μ.ο. 60),

– την τελευταία μέση ετήσια συνολική χρηματοδότηση ανά φοιτητή (δημόσια και εξωτερική) 2271 €/φοιτητή (εθνικός μ.ο. 4993 €/φοιτητή).

Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ, πράγματι για το 2025 και 2026 κατανεμήθηκε σχετικά ικανοποιητικός αριθμός θέσεων μελών ΔΕΠ. Παρά, όμως, την ομολογουμένως βελτιούμενη κατάσταση, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- το Πανεπιστήμιο χρειάζεται να έχει συνολικά τουλάχιστον 385 μέλη ΔΕΠ περίπου, δηλαδή θα συνεχίσει και το 2026-2027 να υπολείπεται του αναγκαίου αριθμού Καθηγητών.

Ιδιαίτερα δυσμενής, όμως, εμφανίζεται η κατάσταση αναφορικά με τις ελλείψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη πως το ΠΔΜ γεωγραφικά εκτείνεται σε πέντε πόλεις, ενώ φέρει επίσης έντονη εργαστηριακότητα.

Ταυτόχρονα, η ανησυχία εντείνεται, εξαιτίας της επερχόμενης λήξης του θεσμού των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Ειδικά στο ΠΔΜ, με αξιοποίηση της σχετικής νομικής δυνατότητας, ο θεσμός έδωσε την ευκαιρία να παράσχουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους δεκάδες Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στο επιτελούμενο έργο και στην άρτια κάλυψη καίριων αναγκών του ΠΔΜ. Είναι, λοιπόν, σημαντική για το ΠΔΜ η παράταση της δυνατότητας σύναψης / ανανέωσης συμβάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με ψήφιση νέας νομοθετικής διάταξης αντίστοιχης εκείνης του άρθρου 136 ν. 5224/2025, τουλάχιστον και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027.

Δεδομένου ότι η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημείο – “κλειδί”, προκειμένου το καμάρι της Δυτικής Μακεδονίας να συνεχίσει την ταχεία ανάπτυξή του, τη διαρκή ανέλιξή του στις διεθνείς λίστες κατάταξης και την αξιοθαύμαστη ανάδειξή του σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό hub εφαρμοσμένης έρευνας, πράσινης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας -ως κεντρικός πυρήνας- στην αναπτυξιακή ώθηση της περιφέρειάς μας.

Δεδομένης της δέσμευσης της Κυβέρνησης να εφαρμόζει διυπουργικά Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, με ειδική κατά προτεραιότητα λήψη θετικών μέτρων ιδιαίτερης μέριμνας προς όφελος των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας (βλ. εκτενώς στην αριθμ. 306/30/22.1.2025 Τροπολογία μου).

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε για την κατά προτεραιότητα (βάσει της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης) γενναία ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό του ΠΔΜ, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις, ιδίως σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό;

2) Προτίθεστε να δώσετε παράταση στη δυνατότητα σύναψης / ανανέωσης συμβάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με κατάθεση νέας νομοθετικής διάταξης αντίστοιχης εκείνης του αρ.136 ν.5224/2025, τουλάχιστον και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027, έστω κατ’ εξαίρεση για το ΠΔΜ, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες της απώλειάς τους στην άρτια λειτουργία του;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος