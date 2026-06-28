Τελικά πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες των δωματίων όταν ανάβουμε κλιματιστικό;

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Newsroom
Κυριακή, 28/06/2026 - 07:15
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Η αποτελεσματική ψύξη του σπιτιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί πρόκληση, ειδικά όταν προσπαθεί κανείς να εξισορροπήσει την άνεση με το κόστος του ρεύματος.

Στην προσπάθεια σας να μην ανάβετε διαρκώς κλιματιστικό, ίσως δοκιμάζετε τα πάντα για να δροσίσετε το σπίτι το καλοκαίρι. Από ανεμιστήρες μέχρι γεύματα χωρίς μαγείρεμα, η άνεση απαιτεί έξυπνες αλλαγές στη ρουτίνα σας.

Πολλοί κλείνουν τα στόρια για να μπλοκάρουν τον ήλιο ή κλείνουν τις πόρτες για να μην ψύχουν άδεια δωμάτια.

Έχει όμως αποτέλεσμα το να αφήνετε τις εσωτερικές πόρτες κλειστές; Έχει, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από τον τύπο του κλιματιστικού σας.

Κεντρικός κλιματισμός

Αν έχετε κεντρικό κλιματισμό, το να κλείνετε τις πόρτες σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε αναγκάζει τη μονάδα να λειτουργεί πιο έντονα. Τα κεντρικά συστήματα σχεδιάζονται για να ψύχουν ολόκληρο το σπίτι ενιαία. Απομονώνοντας χώρους, εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα και μειώνετε την αποδοτικότητα.

Καθώς ο κρύος αέρας διοχετεύεται σε ένα κλειστό δωμάτιο, εγκλωβίζεται εκεί και δημιουργείται πίεση. Αν η σχάρα επιστροφής βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, ο αέρας δεν έχει διέξοδο. Αυτή η ανομοιόμορφη ψύξη αναγκάζει το κλιματιστικό να υπερλειτουργεί για να αντισταθμίσει την κακή ροή αέρα. Αντίθετα, οι ανοιχτές πόρτες επιτρέπουν στον αέρα να ρέει σωστά, όπως προβλέπεται.

Φορητά κλιματιστικά ή μονάδες παραθύρου

Αν το σπίτι ψύχεται με φορητό κλιματιστικό ή μονάδα παραθύρου που εστιάζει σε ένα δωμάτιο, τότε οι κλειστές πόρτες βοηθούν να κρυώσει ο χώρος γρηγορότερα και κρατούν τη δροσιά εκεί που τη θέλετε.

Αυτές οι μονάδες σχεδιάζονται για μικρότερους χώρους και δεν βασίζονται σε αεραγωγούς επιστροφής, οπότε οι κλειστές πόρτες δεν εμποδίζουν τη ροή. Αν τις αφήσετε ανοιχτές, αντίθετα, ο κρύος αέρας θα διαφύγει, μειώνοντας την αποδοτικότητα.

Τα συστήματα mini-split (τα κλασικά κλιματιστικά τοίχου) δεν έχουν τις σωληνώσεις του κεντρικού κλιματισμού. Διαθέτουν εσωτερικά μηχανήματα που κυκλοφορούν τον αέρα σε συγκεκριμένες ζώνες και αποτελούν οικονομική λύση. Σε αυτή την περίπτωση, το κλείσιμο της πόρτας βοηθά αποτελεσματικά στον περιορισμό του κρύου αέρα.

Άλλοι τρόποι για να κρατήσετε το σπίτι δροσερό το καλοκαίρι

Είτε αντιμετωπίζετε διακοπή ρεύματος είτε δεν έχετε κλιματιστικό, υπάρχουν τρόποι να ρίξετε τη θερμοκρασία και να κάνετε το σπίτι πιο ενεργειακά αποδοτικό.

Λειτουργήστε τους ανεμιστήρες οροφής

Οι ανεμιστήρες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του χώρου, οπότε μην τους ανάβετε όταν λείπετε. Δημιουργούν όμως την αίσθηση ψυχρού αέρα που δροσίζει το δέρμα καθώς κινείται. Βεβαιωθείτε ότι το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται αριστερόστροφα για να ωθεί τον αέρα προς τα κάτω.

Μπλοκάρετε το καυτό απογευματινό φως

Κλείστε τις κουρτίνες συσκότισης ή τα στόρια κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Αναζητήστε υλικά που μπλοκάρουν τις ακτίνες UV. Εστιάστε κυρίως στους χώρους που δέχονται τον έντονο απογευματινό ήλιο, οι οποίοι είναι συνήθως οι πιο ζεστοί στο σπίτι.

Μονώστε παράθυρα και πόρτες

Η στεγανοποίηση δεν είναι μόνο για τον χειμώνα. Σφραγίζοντας τα κενά γύρω από παράθυρα, πόρτες και σοβατεπί, εμποδίζετε τον δροσερό αέρα να διαφύγει και τον ζεστό εξωτερικό να μπει μέσα. Χρησιμοποιήστε σιλικόνη ή αεροστόπ για να κλείσετε τις σχισμές από όπου δραπετεύει η δροσιά.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2026 - 07:15
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