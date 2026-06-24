Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη, ανάλογα με την περίπτωση, για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή -απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας-, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή.
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.