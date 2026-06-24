ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48
ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 12:48
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall: Στρατηγική συμμαχία για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 12:28
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην έκθεση Power2Drive Europe 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/06/2026 - 11:48
Ο Μ. Ζαμπάρας πιέζει την κυβέρνηση για παράταση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ πριν απενταχθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/06/2026 - 11:07
Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:35
ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:09
Αντεγκλήσεις ΗΠΑ-Ιράν για το Ορμούζ και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
24/06/2026 - 09:36
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν λόγω ΑΜΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 09:15
Η Mapei Hellas γιόρτασε 25 χρόνια στην Ελλάδα ανακοινώνοντας νέο επενδυτικό πλάνο €25 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 08:51
ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 08:24
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου και τα νυχτερινά νομοθετικά «ριφιφί»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/06/2026 - 08:06
Σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, μετά από 17 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 06:43
Πώς να δροσίσετε το σπίτι χωρίς να πειράξετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 15:40
Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 15:30
REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 15:18
Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός; Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενημερώνει τους πολίτες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 15:13
Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 14:57
Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατ. υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 14:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές

Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 15:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη, ανάλογα με την περίπτωση, για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή -απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας-, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ 24 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές

Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής

Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης

Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ

ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.