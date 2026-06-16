Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση, με επίκεντρο την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια

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Bain &amp; Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση, με επίκεντρο την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια
Newsroom
Τρίτη, 16/06/2026 - 12:00
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Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, οι πιέσεις στις υποδομές και η διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων

Η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα φάση, στην οποία η μείωση των εκπομπών άνθρακα παραμένει σημαντική προτεραιότητα, αλλά δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό ζητούμενο. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανθεκτικότητα των υποδομών, η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύονται σε εξίσου καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό επιχειρηματικών και επενδυτικών στρατηγικών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Energy and Materials Outlook 2026 της Bain & Company, η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι περιορισμοί στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πολιτικών μεταξύ των χωρών, δημιουργούν ένα πιο σύνθετο και κατακερματισμένο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναξιολογήσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα, την επιχειρησιακή ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια.

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων (data centers) μονοπωλούν σήμερα τη συζήτηση γύρω από την ενέργεια, η Bain εκτιμά ότι η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει κυρίως από ευρύτερες διαρθρωτικές τάσεις, όπως η αυξανόμενη χρήση συστημάτων ψύξης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ο εξηλεκτρισμός των κτιρίων και η σταδιακή ηλεκτροποίηση της βιομηχανικής παραγωγής.

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν να εντείνονται τις επόμενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών αναδεικνύονται σε στρατηγικές προτεραιότητες για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Αξιοποιώντας το μοντέλο Intersect℠, η Bain αναλύει τρία πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος έως το 2040. Παρά τις διαφορές τους, όλα αναδεικνύουν μια κοινή πρόκληση: Πώς μπορεί να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα;

Τρία πιθανά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα έως το 2040

Για την αποτύπωση των διαφορετικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, η Bain & Company ανέπτυξε τρία εναλλακτικά σενάρια έως το 2040:

  • Συνέχιση των σημερινών τάσεων: Η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες εξακολουθούν να καθοδηγούν τις επενδυτικές αποφάσεις, επιβραδύνοντας την πορεία προς την απανθρακοποίηση. Σε αυτό το σενάριο, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου το 72% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος έως το 2040.
  • Αποκλίνουσες περιφερειακές πορείες: Οι πολιτικές και οι επενδυτικές προτεραιότητες διαφοροποιούνται μεταξύ των αγορών, οδηγώντας σε άνισους ρυθμούς υιοθέτησης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Σε αυτή την περίπτωση, τα ορυκτά καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 67% του ενεργειακού μείγματος.
  • Επιτάχυνση της μετάβασης: Η μεγαλύτερη σύγκλιση σε επίπεδο πολιτικών, εμπορίου και επενδύσεων επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, περιορίζοντας τη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων κοντά στο 52% έως το 2040.

Παρά τις διαφορές τους, τα τρία σενάρια καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: ο εξηλεκτρισμός θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες. Η βιομηχανία και τα κτίρια αναμένεται να παραμείνουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ζήτησης.

Οι τέσσερις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις

Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή μετάβαση, η Bain & Company εντοπίζει τέσσερις εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

  1. Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση ασκεί πιέσεις στις υποδομές

Η σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040 αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Σε αυτό το περιβάλλον, επιχειρήσεις με υψηλές ενεργειακές ανάγκες ενδέχεται να στραφούν σε λύσεις όπως η επιτόπια παραγωγή ενέργειας, τα μικροδίκτυα και τα συστήματα αποθήκευσης, προκειμένου να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους εφοδιασμού.

  1. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες αποκτούν στρατηγική σημασία

Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, το νικέλιο, το λίθιο και το κοβάλτιο αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Περιορισμοί στην προσφορά, καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις ενδέχεται να εντείνουν τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθιστώντας την ανθεκτικότητα και τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων στρατηγική προτεραιότητα.

  1. Το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια παραμένουν στο ενεργειακό μίγμα

Παρά τη συνεχή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας των ενεργειακών συστημάτων. Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς πολλές χώρες αναζητούν σταθερές πηγές ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η περαιτέρω ανάπτυξή της, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμπορική ωρίμανση και τη μείωση του κόστους των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs).

  1. Η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται σε επενδυτική προτεραιότητα

Η αυξανόμενη έκθεση των επιχειρήσεων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η λειψυδρία και οι πιέσεις στις κρίσιμες υποδομές, αναβαθμίζει τον ρόλο της ανθεκτικότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα συμμόρφωσης, αλλά βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας των επενδύσεων.

Ανθεκτικές επενδυτικές στρατηγικές σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εστιάσουν λιγότερο στην πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου σεναρίου και περισσότερο στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών που μπορούν να δημιουργήσουν αξία υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων για κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις σε υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογήσουν στρατηγικά ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε κρίσιμες υποδομές, πόρους και διαθέσιμη δυναμικότητα δικτύων.

Καθώς η πρόσβαση σε ενέργεια, πρώτες ύλες και υποδομές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξίσου καθοριστικά με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner της Bain & Company Greece, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα, πιο σύνθετη φάση, καθώς επηρεάζεται ταυτόχρονα από τις αυξανόμενες απαιτήσεις ενεργειακής ασφάλειας, την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί από την ικανότητα πρόβλεψης ενός και μόνο σεναρίου για το μέλλον, αλλά από τη δυνατότητα διαμόρφωσης στρατηγικών και επενδυτικών επιλογών που παραμένουν ανθεκτικές σε διαφορετικά σενάρια. Οι οργανισμοί που θα συνδυάσουν πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, επιχειρησιακή ευελιξία και μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους τα επόμενα χρόνια».

Σχετικά με την έκθεση Global Energy and Materials Outlook 2026

Η έκθεση Global Energy and Materials Outlook 2026 της Bain & Company αξιοποιεί το ιδιόκτητο μοντέλο Intersect℠ για να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική ανάπτυξη, η τεχνολογική πρόοδος, η βιομηχανική πολιτική, η διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να διαμορφώσουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πρώτων υλών έως το 2040. Στόχος της ανάλυσης είναι να προσφέρει στα στελέχη των επιχειρήσεων ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων που θα τους επιτρέψει να αξιολογούν στρατηγικούς κινδύνους, να εντοπίζουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των χαρτοφυλακίων τους σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

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