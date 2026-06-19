Διυλιστήρια: «Βλέπουν» φθηνότερα καύσιμα μετά την εκεχειρία στον Περσικό Κόλπο

Με αισιοδοξία παρακολουθούν τα ελληνικά διυλιστήρια τις εξελίξεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, εκτιμώντας ότι εφόσον δεν υπάρξουν νέες ανατροπές, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, περνώντας σταδιακά και στις τιμές καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με παράγοντες των διυλιστηρίων η αποκλιμάκωση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές των προϊόντων διύλισης.

Η τιμή διυλιστηρίου της βενζίνης διαμορφώθηκε χθες στα 1,412 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,135 ευρώ, ενώ η πορεία των διεθνών αγορών δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω υποχώρηση το επόμενο διάστημα. Στη λιανική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,981 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 1,717 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, το αργό πετρέλαιο θα μπορούσε να κινηθεί τους επόμενους μήνες στην περιοχή των 80 έως 100 δολαρίων ανά βαρέλι, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα που φοβούνταν οι αγορές κατά την κορύφωση της κρίσης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, παρά την ένταση που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου επέδειξε μεγαλύτερες αντοχές σε σχέση με προηγούμενες γεωπολιτικές κρίσεις. Το πραγματικό έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ήταν της τάξης των 6-9 εκατ. βαρελιών ημερησίως και όχι 18-19 εκατ. βαρέλια. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες όπως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, από εισαγωγέας τα προηγούμενα χρόνια έχουν μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο. Εξάλλου παρά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αρκετά φορτία πέρασαν, (περίπου 200 ημερησίως) ενώ σημαντικές ποσότητες μεταφέρονταν μέσω αγωγού σε άλλα λιμάνια για μεταφόρτωση σε δεξαμενόπλοια. Εξάλλου η αύξηση των τιμών οδήγησε σε μείωση της διεθνούς ζήτησης περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στην αγορά. Συγκεκριμένα η ζήτηση μειώθηκε κατά 5-10% κι αυτό ήταν σημαντικό για να κρατηθούν οι τιμές. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η Κίνα που είναι πολύ μεγάλος καταναλωτής πετρελαίου για αρκετό διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου αποθεματοποιούσε πετρέλαιο. Σημειώνεται ότι η αποθηκευτική ικανότατα της Κίνας φθάνει τα 1,3 δις βαρέλια.

Σημαντικό ρόλο για την εγχώρια αγορά έπαιξε και η ευελιξία των ελληνικών διυλιστηρίων, τα οποία προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες. Ειδικά η Helleniq Energy διαφοροποίησε το μείγμα προμήθειας αργού, ενισχύοντας τις εισαγωγές από χώρες όπως το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Βόρεια Θάλασσα και οι ΗΠΑ. Η δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων αργού επέτρεψε την αντικατάσταση ποσοτήτων που έλειψαν από παραδοσιακές πηγές τροφοδοσίας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα επάρκειας στην ελληνική αγορά. Έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε όλους τους τύπους αργού πετρελαίου αναφέρουν πηγές της Helleniq Energy προσθέτοντας ότι το τελευταίο διάστημα έλλειψε το Ιρακινό πετρέλαιο, αλλά τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν την ευελιξία να το αντικαταστήσουν.

Πάντως πιο σύνθετη παραμένει η εικόνα στο φυσικό αέριο. Οι τιμές του φυσικού αερίου όπως αποτυπώνονται στο συμβόλαιο TTF, έχουν μεν αποκλιμακωθεί αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με το πετρέλαιο. Χθες, λίγο πριν λήξει η συνεδρίαση στο ολλανδικό hub η τιμή ήταν στα 40,720 (-2,851%). Ωστόσο η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς που δεν υπάρχουν στο πετρέλαιο. Παρότι οι ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί στο μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου, τα πλήγματα σε υποδομές υγροποίησης του Κατάρ, απ’ όπoυ εξαγόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου LNG θα χρειαστούν 3-4 χρόνια για να αποκατασταθούν. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται σε περίοδο έντονης αποθεματοποίησης ενόψει του χειμώνα, γεγονός που διατηρεί ισχυρή τη ζήτηση και περιορίζει τα περιθώρια ταχύτερης αποκλιμάκωσης των τιμών. Σημειωτέον ότι η Ευρώπη εισήγαγε από το Κατάρ το 12-14% του αερίου που καταναλώνει.