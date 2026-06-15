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Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα
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Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα

Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 15:51
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Το φετινό καλοκαίρι, η Κωτσόβολος το γιορτάζει «όπως πρέπει», με μουσική, δράσεις σε επιλεγμένα flagship καταστήματα και προτάσεις προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες της σεζόν. Με αφετηρία τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και συνέχεια με summer parties σε Πυλαία, Ηράκλειο Κρήτης και The Mall Athens, η εταιρεία προσκαλεί το κοινό να μπει σε καλοκαιρινό ρυθμό και να ανακαλύψει όλα όσα κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη, πιο διασκεδαστική και πιο απολαυστική.

Πρώτος σταθμός είναι τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς, με την Κωτσόβολος να δίνει δυναμικό παρόν. Στο πλαίσιο της βραδιάς, η εταιρεία στηρίζει την backstage εκπομπή που θα μεταφέρει τον παλμό των βραβείων, ενώ έχει δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εμπνευσμένο από την απόλυτη καλοκαιρινή παραλία. Σε αυτό το σκηνικό, καλλιτέχνες, βραβευόμενοι και καλεσμένοι της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να ανακαλύψουν επιλεγμένα προϊόντα που φέρνουν ενέργεια, δροσιά και καλοκαιρινή διάθεση στη βραδιά.

Η συνέχεια δίνεται στα καταστήματα Κωτσόβολος, με τρία summer parties σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου της εταιρείας, από τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο έως την Αθήνα. Σε καταστήματα-προορισμούς που ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη εμπειρία που προσφέρουν, η Κωτσόβολος φέρνει τον καλοκαιρινό ρυθμό της καμπάνιας πιο κοντά στο κοινό, όπου κι αν βρίσκεται. Στις 20 Ιουνίου στην Πυλαία, στις 27 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης (κατάστημα Κνωσού) και στις 4 Ιουλίου στο The Mall Athens, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία, με μουσική, αγαπημένους creators, games, δώρα, κεράσματα και ειδικές προσφορές που θα ισχύουν για τις ημέρες των εκδηλώσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο καλοκαιρινός διαγωνισμός της Κωτσόβολος, μέσα από τον οποίο ένας τυχερός θα κερδίσει τις διακοπές του.

Με κεντρικό μήνυμα «Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει…», η Κωτσόβολος συνδέει τη μουσική, τη διασκέδαση και την τεχνολογία με τις ανάγκες της εποχής, δίνοντας στο κοινό περισσότερους λόγους να απολαύσει το καλοκαίρι, μέσα και έξω από το σπίτι.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, τα summer parties και τις καλοκαιρινές προτάσεις προϊόντων είναι διαθέσιμες στο www.kotsovolos.gr/pages/summerwww.kotsovolos.gr/pages/summer.

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