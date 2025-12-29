ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»

ΔΕΣΦΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία»
Newsroom
Δευτέρα, 29/12/2025 - 11:57

Ο ΔΕΣΦΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) υπέγραψαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου συμφωνία συνεργασίας για την ίδρυση, οργάνωση και χρηματοδότηση του νέου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία». Την σύμβαση υπέγραψαν η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli και ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Βάσει της συμφωνίας, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του Προγράμματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών, από το 2026–2027 έως και το 2030–2031, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργικών, εκπαιδευτικών και οργανωτικών δαπανών του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων σχολών που σχετίζονται με τις Θετικές Επιστήμες και διαθέτουν βασικές γνώσεις και έντονο ενδιαφέρον για τις ενεργειακές τεχνολογίες, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, προσφέροντας μια ισορροπημένη εκπαίδευση που ενσωματώνει τη θεωρία, την τεχνολογία και τη διοίκηση.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανανεώσιμα αέρια, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, καθώς και τα συνθετικά καύσιμα. Στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της απανθρακοποίησης.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα επτά (37), ενώ το Πρόγραμμα θα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη δημιουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία», μιας συνεργασίας που αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε μια εποχή θεμελιώδους μετασχηματισμού στον ενεργειακό τομέα, η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων με ολιστική κατανόηση των ενεργειακών συστημάτων και της αειφορίας είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών λύσεων και την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Μέσω αυτής της συνεργασίας, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών που θα οδηγήσουν τον ενεργειακό τομέα προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρύτανη, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, και το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΜΠ, καθώς και τους ανθρώπους του ΔΕΣΦΑ που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δομής και τον σχεδιασμό των μαθημάτων του προγράμματος. Εύχομαι σε αυτή την πρωτοβουλία κάθε επιτυχία και ελπίζω να σηματοδοτήσει το πρώτο βήμα σε μια σειρά από παραγωγικές και επιτυχημένες συνεργασίες».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη ΔΕΣΦΑ για τη δημιουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία», ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, επισημαίνει:

«Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τοποθετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της λειτουργίας και της στρατηγικής του. Η σύμπραξη με τη ΔΕΣΦΑ, έναν από τους πλέον σημαντικούς ενεργειακούς ομίλους της χώρας, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, αναδεικνύοντας παράλληλα την Ελλάδα σε ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης. Η συνεργασία αντανακλά τη σταθερή δέσμευση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και ισχυρής κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος μας είναι ένα Πολυτεχνείο ανοιχτό στην κοινωνία, εξωστρεφές και προσανατολισμένο στη δημιουργία στρατηγικών συνεργειών με διακεκριμένους φορείς, οι οποίοι συμμερίζονται το κοινό όραμα της αριστείας, της στήριξης της νέας γενιάς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Μέσα από πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα, το ΕΜΠ επιδιώκει να παράγει ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, συμβάλλοντας συστηματικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και πράσινου μέλλοντος για τη χώρα».

