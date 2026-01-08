Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας

Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 09:48

Ρυθμιστικά Θέματα, Αδειοδοτήσεις, Συμμετοχή στις Αγορές & Οικονομικά Μοντέλα Λειτουργίας

Το Σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη γνώση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη συμμετοχή στην αγορά, τις δευτερεύουσες πηγές εσόδων και τις διαδικασίες αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις σχετικές εξελίξεις. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς στήριξης, ενώ θα αποκτήσουν επιπλέον πρακτική κατανόηση των θεσμικών και τεχνικών απαιτήσεων, ικανότητα αξιολόγησης επενδυτικών ευκαιριών και δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη έργων αποθήκευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις αναμενόμενες εξελίξεις της αγοράς.

Διάγραμμα Ύλης

■ Εισαγωγή & Βασικές Έννοιες Αποθήκευσης Ενέργειας
→ Ορισμός και βασικές αρχές αποθήκευσης ενέργειας
→ Τεχνολογίες αποθήκευσης (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, θερμική αποθήκευση κλπ.)
→ Ρόλος της αποθήκευσης στο ενεργειακό σύστημα

■ Ηλεκτρική Αγορά & Ρόλος της Αποθήκευσης στην Ελλάδα
→ Η σημερινή δομή της ελληνικής αγοράς ενέργειας (Target Model, HEnEx)
→ Πώς εντάσσεται η αποθήκευση στην αγορά (ημερήσια αγορά, αγορά εξισορρόπησης)
→ Οικονομικά μοντέλα και δυνητικές πηγές εσόδων για έργα αποθήκευσης

■ Ρυθμιστικό Πλαίσιο & Νομοθεσία για την Αποθήκευση στην Ελλάδα
→ Εξελίξεις στη νομοθεσία (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, ΡΑΑΕΥ)
→ Κατηγορίες έργων αποθήκευσης (αυτόνομα, συνδυασμένα με ΑΠΕ)
→ Υποχρεώσεις, περιορισμοί και κίνητρα από το ρυθμιστικό πλαίσιο
→ Μελλοντικές αλλαγές και προοπτικές

■ Διαδικασία Αδειοδότησης Έργων Αποθήκευσης
→ Στάδια αδειοδότησης (άδεια παραγωγής, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)
→ Αρμόδιοι φορείς (ΡΑΑΕΥ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΠΕΝ)
→ Συνήθεις προκλήσεις & τρόποι επίλυσης

■ Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδοτικά Εργαλεία
→ Διαγωνισμοί στήριξης αποθήκευσης (π.χ. επιδοτήσεις κεφαλαίου)
→ Σχέδια για μελλοντικούς μηχανισμούς ισχύος (capacity mechanisms)
→ Χρηματοδότηση μέσω RRF, ΕΣΠΑ, ιδιωτικών κεφαλαίων

■ Τεχνικά & Λειτουργικά Θέματα
→ Σύνδεση με δίκτυα (διαδικασίες, τεχνικές απαιτήσεις, χρεώσεις)
→ Θέματα συμμόρφωσης με κώδικες δικτύου
→ Λειτουργική διαχείριση αποθήκευσης (operation & maintenance)

■ Case Studies & Παραδείγματα Έργων στην Ελλάδα
→ Υλοποιημένα ή σε εξέλιξη έργα αποθήκευσης
→ Διδάγματα από την πράξη (τεχνικές, ρυθμιστικές & οικονομικές προκλήσεις)

■ Συζήτηση - Ερωτήσεις - Συμπεράσματα
→ Συνοπτική επανάληψη βασικών σημείων
→ Ερωτήσεις συμμετεχόντων
→ Κατευθύνσεις για το μέλλον της αποθήκευσης στην Ελλάδα

Δείτε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης.

Εισηγητής: Δημήτρης Ραχιώτης, Ειδικός Σύμβουλος Ενεργειακών Ρυθμιστικών Θεμάτων, τ. Αντιπρόεδρος ΡΑΕ

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 (17.00 – 21.00)

Δείτε εδώ περισσότερα

