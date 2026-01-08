Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας

Ρυθμιστικά Θέματα, Αδειοδοτήσεις, Συμμετοχή στις Αγορές & Οικονομικά Μοντέλα Λειτουργίας

Το Σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη γνώση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη συμμετοχή στην αγορά, τις δευτερεύουσες πηγές εσόδων και τις διαδικασίες αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις σχετικές εξελίξεις. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς στήριξης, ενώ θα αποκτήσουν επιπλέον πρακτική κατανόηση των θεσμικών και τεχνικών απαιτήσεων, ικανότητα αξιολόγησης επενδυτικών ευκαιριών και δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη έργων αποθήκευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις αναμενόμενες εξελίξεις της αγοράς.

Διάγραμμα Ύλης

■ Εισαγωγή & Βασικές Έννοιες Αποθήκευσης Ενέργειας

→ Ορισμός και βασικές αρχές αποθήκευσης ενέργειας

→ Τεχνολογίες αποθήκευσης (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, θερμική αποθήκευση κλπ.)

→ Ρόλος της αποθήκευσης στο ενεργειακό σύστημα

■ Ηλεκτρική Αγορά & Ρόλος της Αποθήκευσης στην Ελλάδα

→ Η σημερινή δομή της ελληνικής αγοράς ενέργειας (Target Model, HEnEx)

→ Πώς εντάσσεται η αποθήκευση στην αγορά (ημερήσια αγορά, αγορά εξισορρόπησης)

→ Οικονομικά μοντέλα και δυνητικές πηγές εσόδων για έργα αποθήκευσης

■ Ρυθμιστικό Πλαίσιο & Νομοθεσία για την Αποθήκευση στην Ελλάδα

→ Εξελίξεις στη νομοθεσία (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, ΡΑΑΕΥ)

→ Κατηγορίες έργων αποθήκευσης (αυτόνομα, συνδυασμένα με ΑΠΕ)

→ Υποχρεώσεις, περιορισμοί και κίνητρα από το ρυθμιστικό πλαίσιο

→ Μελλοντικές αλλαγές και προοπτικές

■ Διαδικασία Αδειοδότησης Έργων Αποθήκευσης

→ Στάδια αδειοδότησης (άδεια παραγωγής, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

→ Αρμόδιοι φορείς (ΡΑΑΕΥ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΠΕΝ)

→ Συνήθεις προκλήσεις & τρόποι επίλυσης

■ Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδοτικά Εργαλεία

→ Διαγωνισμοί στήριξης αποθήκευσης (π.χ. επιδοτήσεις κεφαλαίου)

→ Σχέδια για μελλοντικούς μηχανισμούς ισχύος (capacity mechanisms)

→ Χρηματοδότηση μέσω RRF, ΕΣΠΑ, ιδιωτικών κεφαλαίων

■ Τεχνικά & Λειτουργικά Θέματα

→ Σύνδεση με δίκτυα (διαδικασίες, τεχνικές απαιτήσεις, χρεώσεις)

→ Θέματα συμμόρφωσης με κώδικες δικτύου

→ Λειτουργική διαχείριση αποθήκευσης (operation & maintenance)

■ Case Studies & Παραδείγματα Έργων στην Ελλάδα

→ Υλοποιημένα ή σε εξέλιξη έργα αποθήκευσης

→ Διδάγματα από την πράξη (τεχνικές, ρυθμιστικές & οικονομικές προκλήσεις)

■ Συζήτηση - Ερωτήσεις - Συμπεράσματα

→ Συνοπτική επανάληψη βασικών σημείων

→ Ερωτήσεις συμμετεχόντων

→ Κατευθύνσεις για το μέλλον της αποθήκευσης στην Ελλάδα

Δείτε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης.

Εισηγητής: Δημήτρης Ραχιώτης, Ειδικός Σύμβουλος Ενεργειακών Ρυθμιστικών Θεμάτων, τ. Αντιπρόεδρος ΡΑΕ

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 (17.00 – 21.00)

Δείτε εδώ περισσότερα