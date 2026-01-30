Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μυτιληναίος, τονίζει:

«Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες και ενώσεις του κλάδου εξέφρασαν αυξανόμενη ανησυχία για την έντονη ανατίμηση του ευρώ.



Το μήνυμά τους είναι σαφές: το ισχυρό ευρώ σίγουρα δεν είναι σημάδι μιας εύρωστης ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά μάλλον των ασταθών και ασυνεπών πολιτικών και των γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, επιβαρύνει περαιτέρω σημαντικά τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στις εξαγωγές.



Με άλλα λόγια, σαν να μην υπονόμευε ήδη τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας το διαρθρωτικό μειονέκτημα του ενεργειακού κόστους της Ευρώπης, η ενίσχυση του ευρώ καθιστά τώρα τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και πιο μη ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές που βασίζονται κυρίως σε δολάρια.



Για πολλούς τομείς - από τη βιομηχανική παραγωγή έως την ενεργοβόρα μεταποίηση - αυτό δημιουργεί πρόσθετη πίεση σε μια εποχή ήδη στενών περιθωρίων κέρδους και έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού.



Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς μια νομισματική διακύμανση. Αποτελεί άλλη μια υπενθύμιση ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να επιταχύνει τις πολιτικές που στηρίζουν τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό στην παγκόσμια σκηνή.



Η μείωση της εξάρτησης, η ενίσχυση της εσωτερικής μας αγοράς και η προώθηση εργαλείων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος αυτής της μακροπρόθεσμης λύσης, πέρα φυσικά από το πανταχού παρόν πρόβλημα του κόστους της ενέργειας.



Η Ευρώπη έχει την ικανότητα και το ταλέντο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις βιομηχανίες μας να ανταγωνίζονται - και να κερδίζουν - σε παγκόσμιο επίπεδο».