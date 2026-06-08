ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας κατέθεσε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εμπλοκή των Προμηθευτών στην είσπραξη τελών υπέρ ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι χρεώσεις όπως το Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ ΟΤΑ δεν συνδέονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Η πρακτική αυτή επιβαρύνει τους καταναλωτές, δυσχεραίνει την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και δημιουργεί σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος της ενέργειας.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά την απαλοιφή των προβλέψεων που συνδέουν τη μη καταβολή τελών υπέρ ΟΤΑ με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο είσπραξης δημοτικών εσόδων.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απαλοιφή των τελών υπέρ ΟΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να αναλάβουν οι αρμόδιοι ΟΤΑ την είσπραξη των σχετικών οφειλών μέσω διακριτών μηχανισμών.

Διαβάστε την επιστολή: Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τέλη υπέρ ΟΤΑ