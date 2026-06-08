ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων

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ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
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08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
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08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
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08/06/2026 - 14:53
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
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08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
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08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
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Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 13:47
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Παρέμβαση στη διαβούλευση για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας κατέθεσε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εμπλοκή των Προμηθευτών στην είσπραξη τελών υπέρ ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι χρεώσεις όπως το Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ ΟΤΑ δεν συνδέονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Η πρακτική αυτή επιβαρύνει τους καταναλωτές, δυσχεραίνει την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και δημιουργεί σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος της ενέργειας.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά την απαλοιφή των προβλέψεων που συνδέουν τη μη καταβολή τελών υπέρ ΟΤΑ με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο είσπραξης δημοτικών εσόδων.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απαλοιφή των τελών υπέρ ΟΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να αναλάβουν οι αρμόδιοι ΟΤΑ την είσπραξη των σχετικών οφειλών μέσω διακριτών μηχανισμών.

Διαβάστε την επιστολή: Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τέλη υπέρ ΟΤΑ

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