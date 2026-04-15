Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»

Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 15:43

Η εταιρεία διακρίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, για τις πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζει

Η Chiesi Hellas συμπεριλαμβάνεται εκ νέου στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece», αποτελώντας μία από τις πρώτες εταιρείες που έχουν ήδη ενταχθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των υπόλοιπων επιχειρήσεων για τη διαμόρφωση της τελικής ετήσιας κατάταξης.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Chiesi στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό QualityNet Foundation, βάσει των ESG κριτηρίων (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση), μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση επί του συνόλου της λειτουργίας της εταιρείας.

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της λειτουργίας του Ομίλου Chiesi. Μέσα από τη συνεχή μέτρηση της προόδου στους βασικούς τομείς επένδυσής του – Ασθενείς, Πλανήτης, Άνθρωποι και Ευημερία – ο Όμιλος δημοσιεύει ετησίως αναλυτική Έκθεση Βιωσιμότητας. Η έκθεση αποτυπώνει με πληρότητα την προσέγγιση της εταιρείας, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, την επένδυση στην έρευνα και τη συνεργασία με ασθενείς, συνεργάτες, προμηθευτές και επαγγελματίες υγείας.

Στην Ελλάδα, η Chiesi, ως πιστοποιημένη B Corp εταιρεία, αναπτύσσει και υλοποιεί διαχρονικά δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης πόρων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Better Building», το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ευημερία των ανθρώπων, τη διαχείριση απορριμμάτων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τις πολιτικές κινητικότητας.

Παράλληλα, μέσω του ετήσιου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «We ACT Day We Actively Care for Tomorrow», το οποίο υλοποιείται από το 2018, η εταιρεία ενισχύει την περιβαλλοντική και κοινωνική της συνεισφορά. Πρόσφατα, προχώρησε σε δράσεις δενδροφύτευσης σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε δωρεά 500 δέντρων για την ενίσχυση δασικών εκτάσεων στη χώρα. Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθελοντικής κινητοποίησης των εργαζομένων, η Chiesi έχει αναπτύξει μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής και οργάνωσης εθελοντικών δράσεων, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, επιλέγοντας δράσεις βάσει τοποθεσίας, ενώ παράλληλα καταγράφεται η συνολική συνεισφορά σε ώρες εθελοντισμού.

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία έχει διαμορφώσει μια συνεκτική προσέγγιση πρόληψης της δωροδοκίας, βασισμένη στην αρχή της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή δωροδοκίας και αθέμιτης επιρροής. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, ευθυγραμμισμένου με το διεθνές πρότυπο ISO 37001, με το οποίο η Chiesi Hellas έχει πιστοποιηθεί. Στο σύστημα αυτό ενσωματώνονται διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, ελέγχου συνεργασιών με τρίτους και ενίσχυσης των εσωτερικών ελέγχων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Σταύρος Γ. Θεοδωράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas & Cyprus, δήλωσε: «Στον πυρήνα μας βρίσκεται η αξιακή δέσμευση να συμβάλλουμε, ώστε οι άνθρωποι να ζουν πιο υγιείς, με έναν βιώσιμο τρόπο που σέβεται τον πλανήτη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στην Chiesi η συνέχιση της παρουσίας μας στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece»! Παραμένουμε προσηλωμένοι σε ένα μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης, όπου η πρόοδος αποκτά αξία όταν δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που συνδέουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με τη βιωσιμότητα και το κοινό όφελος».

