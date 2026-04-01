Γιατί το σπίτι παραμένει κρύο, ενώ τα καλοριφέρ λειτουργούν

Ειδικός εξηγεί τι φταίει όταν το σύστημα θέρμανσης «κάνει νερά»: Τα συχνότερα προβλήματα στον λέβητα και πώς θα καταλάβετε αν έχει κάποια σοβαρή φθορά.

Ο Patrick Garner, μηχανικός της Gas Safe, εξηγεί πως η προβληματική λειτουργία του λέβητα - ειδικά σε παλαιότερα σπίτια ή σε κατοικίες που έχουν επεκταθεί με το πέρασμα του χρόνου - είναι αρκετά συχνό πρόβλημα. Την ίδια ώρα υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ένα σπίτι μπορεί να μην ζεσταίνεται όπως ή όσο θα θέλαμε.

«Αν ο λέβητας λειτουργεί σωστά και τα καλοριφέρ είναι ζεστά στην αφή, η αργή θέρμανση συνήθως οφείλεται στο ότι η θερμότητα δεν διανέμεται ή δεν απελευθερώνεται αποτελεσματικά», λέει ο Patrick.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ανάγκη εξισορρόπησης των καλοριφέρ. Αυτό συμβαίνει όταν τα καλοριφέρ που βρίσκονται πιο κοντά στον λέβητα παίρνουν όλη τη ζεστή ποσότητα νερού, αφήνοντας τα δωμάτια που βρίσκονται πιο μακριά να ζεσταίνονται αρκετά αργότερα.

Με τον καιρό, λάσπη και υπολείμματα μπορούν να συσσωρευτούν μέσα στα καλοριφέρ και τους σωλήνες, περιορίζοντας την κυκλοφορία και επιβραδύνοντας τη θέρμανση, ενώ ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι οι μερικώς κλειστές ή κολλημένες βάνες των καλοριφέρ. «Μια βαλβίδα μπορεί να μην είναι εντελώς κλειστή, αλλά αν δεν ανοίγει σωστά, περιορίζει αθόρυβα την ποσότητα θερμότητας που φτάνει στο δωμάτιο», προσθέτει ο Patrick.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ίδιο το καλοριφέρ μπορεί να είναι ακατάλληλο για τον χώρο. Ένα καλοριφέρ μπορεί να είναι ζεστό, αλλά να έχει μικρό μέγεθος για το δωμάτιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το ζεστάνει γρήγορα.

Ένας πολυχρησιμοποιημένος ή λάθος ρυθμισμένος κυκλοφορητής μπορεί επίσης να επιβραδύνει την κυκλοφορία του ζεστού νερού, ακόμα κι αν όλα φαίνονται να λειτουργούν σωστά.

Η διάταξη των σωλήνων παίζει μεγάλο ρόλο επίσης: μεγάλοι αγωγοί, μικρής διαμέτρου σωλήνες ή περίπλοκες εγκαταστάσεις λόγω επεκτάσεων σημαίνει ότι τα καλοριφέρ στους πιο απομακρυσμένους χώρους παίρνουν θερμότητα αργά και σε χαμηλότερη ένταση.

Αν δεν έχει γίνει σωστή εξισορρόπηση του συστήματος, η θερμότητα παίρνει πάντα τα πιο «εύκολα» μονοπάτια, ενώ οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι παραπλανητικές. Στα σπίτια όπου ένας θερμοστάτης ελέγχει μεγάλο χώρο, ο λέβητας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί μόλις ο αισθητήρας αντιληφθεί την κατάλληλη θερμοκρασία, ακόμα κι αν άλλα δωμάτια παραμένουν κρύα.

«Μπορεί να φαίνεται ότι η θέρμανση είναι "αργή", ενώ στην πραγματικότητα απλώς ακολουθεί τις οδηγίες», εξηγεί ο Patrick.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν φταίει ο λέβητας;

Το βασικό σημάδι είναι η συνέπεια, λέει ο Patrick. «Αν ο λέβητας λειτουργεί σταθερά χωρίς σφάλματα, το ζεστό νερό είναι φυσιολογικό και τα καλοριφέρ ζεστά, αλλά τα δωμάτια ζεσταίνονται αργά ή άνισα, τότε πρόκειται για πρόβλημα του συστήματος και όχι του λέβητα».

Αντίθετα, ένας προβληματικός λέβητας «δίνει» άλλα σημάδια: τα καλοριφέρ μένουν χλιαρά παντού, το σύστημα κλείνει χωρίς προφανή λόγο, ενώ μία έχει και μία δεν έχει ζεστό νερό.

Συμπερασματικά, αν το σπίτι σας αργεί να ζεσταθεί, συνήθως δεν φταίει η ποσότητα θερμότητας που παράγεται, αλλά το πόσο αποτελεσματικά φτάνει εκεί που χρειάζεται.

Πηγή: express.co.uk