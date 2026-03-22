Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»

Οι έξυπνες πρίζες αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ξεκινήσει κανείς να «χτίζει» ένα «έξυπνο» σπίτι. Μπορούν να μετατρέψουν σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή στη smart εκδοχή της, επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο ή τη λειτουργία τους μέσα από αυτοματισμούς.

Ωστόσο, οι δυνατότητές τους δεν περιορίζονται μόνο στο άνοιγμα και το κλείσιμο συσκευών.

1. Εντοπισμός συσκευών που αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος

Ορισμένες έξυπνες πρίζες διαθέτουν λειτουργία παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι μπορείτε να δείτε ακριβώς πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει κάθε συσκευή.

Πολλοί χρήστες εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ποιες συσκευές επιβαρύνουν περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματισμούς ώστε ενεργοβόρες συσκευές να απενεργοποιούνται όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Ειδοποίηση όταν τελειώσει το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο

Οι συσκευές όπως το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο καταναλώνουν πολλή ενέργεια όσο λειτουργούν, αλλά όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η κατανάλωση πέφτει σχεδόν στο μηδέν. Μια έξυπνη πρίζα μπορεί να εντοπίσει αυτή τη μεταβολή και να στείλει ειδοποίηση στο κινητό σας ότι η πλύση έχει ολοκληρωθεί.

3. Έλεγχος αν το ψυγείο λειτουργεί σωστά

Η παρακολούθηση κατανάλωσης μπορεί επίσης να βοηθήσει στον έλεγχο συσκευών που πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, όπως το ψυγείο. Κανονικά, η κατανάλωση ενός ψυγείου ανεβοκατεβαίνει καθώς ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. Αν όμως η κατανάλωση παραμείνει χαμηλή για ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα ή αυξηθεί σημαντικά, μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

4. Ειδοποίηση αν ξεχάσατε αναμμένη κάποια συσκευή

Πολλοί έχουν φύγει από το σπίτι αναρωτώμενοι αν άφησαν ανοιχτό το σίδερο, την κουζίνα ή κάποιο θερμαντικό σώμα. Με μια έξυπνη πρίζα μπορείτε να ελέγχετε από το κινητό αν μια συσκευή παραμένει ενεργή και να την απενεργοποιήσετε εξ αποστάσεως. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε αυτοματισμούς που θα σας ειδοποιούν αν κάποια συσκευή παραμένει ανοιχτή όταν φύγετε από το σπίτι.

5. Αποφυγή χρήσης συσκευών σε ώρες αιχμής

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαφέρει ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Με τις έξυπνες πρίζες μπορείτε να προγραμματίσετε ενεργοβόρες συσκευές, όπως το πλυντήριο, να λειτουργούν όταν το ρεύμα είναι φθηνότερο. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τη λειτουργία τους σε ώρες αιχμής.

6. Έλεγχος αν ο αφυγραντήρας έχει γεμίσει

Πολλοί αφυγραντήρες σταματούν να λειτουργούν όταν γεμίσει το δοχείο νερού. Με μια έξυπνη πρίζα μπορείτε να καταλάβετε πότε συμβαίνει αυτό, καθώς η κατανάλωση ενέργειας πέφτει και παραμένει χαμηλή. Έτσι μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν χρειάζεται άδειασμα.

7. Ενεργοποίηση αυτοματισμών όταν ξεκινάτε να δουλεύετε

Οι έξυπνες πρίζες μπορούν επίσης να ενεργοποιούν άλλες λειτουργίες στο σπίτι. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας αρχίσει να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, το σύστημα μπορεί να αντιληφθεί ότι ξεκινήσατε δουλειά και να ενεργοποιήσει αυτόματα άλλες συσκευές, όπως μια καφετιέρα ή τον φωτισμό του γραφείου.

Οι έξυπνες πρίζες, επομένως, δεν είναι απλώς ένας διακόπτης που λειτουργεί από το κινητό. Με τη σωστή αξιοποίηση μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια του σπιτιού και στην αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών λειτουργιών.

Πηγή: howtogeek.com