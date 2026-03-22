Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλήματα για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
Κυριακή, 22/03/2026 - 08:01

Με τη σωστή αξιοποίηση, οι έξυπνες πρίζες μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια του σπιτιού και στην αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών λειτουργιών.

Οι έξυπνες πρίζες αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ξεκινήσει κανείς να «χτίζει» ένα «έξυπνο» σπίτι. Μπορούν να μετατρέψουν σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή στη smart εκδοχή της, επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο ή τη λειτουργία τους μέσα από αυτοματισμούς.

Ωστόσο, οι δυνατότητές τους δεν περιορίζονται μόνο στο άνοιγμα και το κλείσιμο συσκευών.

1. Εντοπισμός συσκευών που αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος

Ορισμένες έξυπνες πρίζες διαθέτουν λειτουργία παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι μπορείτε να δείτε ακριβώς πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει κάθε συσκευή.

Πολλοί χρήστες εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ποιες συσκευές επιβαρύνουν περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματισμούς ώστε ενεργοβόρες συσκευές να απενεργοποιούνται όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Ειδοποίηση όταν τελειώσει το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο

Οι συσκευές όπως το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο καταναλώνουν πολλή ενέργεια όσο λειτουργούν, αλλά όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η κατανάλωση πέφτει σχεδόν στο μηδέν. Μια έξυπνη πρίζα μπορεί να εντοπίσει αυτή τη μεταβολή και να στείλει ειδοποίηση στο κινητό σας ότι η πλύση έχει ολοκληρωθεί.

3. Έλεγχος αν το ψυγείο λειτουργεί σωστά

Η παρακολούθηση κατανάλωσης μπορεί επίσης να βοηθήσει στον έλεγχο συσκευών που πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, όπως το ψυγείο. Κανονικά, η κατανάλωση ενός ψυγείου ανεβοκατεβαίνει καθώς ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. Αν όμως η κατανάλωση παραμείνει χαμηλή για ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα ή αυξηθεί σημαντικά, μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

4. Ειδοποίηση αν ξεχάσατε αναμμένη κάποια συσκευή

Πολλοί έχουν φύγει από το σπίτι αναρωτώμενοι αν άφησαν ανοιχτό το σίδερο, την κουζίνα ή κάποιο θερμαντικό σώμα. Με μια έξυπνη πρίζα μπορείτε να ελέγχετε από το κινητό αν μια συσκευή παραμένει ενεργή και να την απενεργοποιήσετε εξ αποστάσεως. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε αυτοματισμούς που θα σας ειδοποιούν αν κάποια συσκευή παραμένει ανοιχτή όταν φύγετε από το σπίτι.

5. Αποφυγή χρήσης συσκευών σε ώρες αιχμής

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαφέρει ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Με τις έξυπνες πρίζες μπορείτε να προγραμματίσετε ενεργοβόρες συσκευές, όπως το πλυντήριο, να λειτουργούν όταν το ρεύμα είναι φθηνότερο. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τη λειτουργία τους σε ώρες αιχμής.

6. Έλεγχος αν ο αφυγραντήρας έχει γεμίσει

Πολλοί αφυγραντήρες σταματούν να λειτουργούν όταν γεμίσει το δοχείο νερού. Με μια έξυπνη πρίζα μπορείτε να καταλάβετε πότε συμβαίνει αυτό, καθώς η κατανάλωση ενέργειας πέφτει και παραμένει χαμηλή. Έτσι μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν χρειάζεται άδειασμα.

7. Ενεργοποίηση αυτοματισμών όταν ξεκινάτε να δουλεύετε

Οι έξυπνες πρίζες μπορούν επίσης να ενεργοποιούν άλλες λειτουργίες στο σπίτι. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας αρχίσει να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, το σύστημα μπορεί να αντιληφθεί ότι ξεκινήσατε δουλειά και να ενεργοποιήσει αυτόματα άλλες συσκευές, όπως μια καφετιέρα ή τον φωτισμό του γραφείου.

Οι έξυπνες πρίζες, επομένως, δεν είναι απλώς ένας διακόπτης που λειτουργεί από το κινητό. Με τη σωστή αξιοποίηση μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ασφάλεια του σπιτιού και στην αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών λειτουργιών.

Πηγή: howtogeek.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 08:01

