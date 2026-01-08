Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους, δίνοντας έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης και όχι αποκλειστικά στις ενεργειακές βελτιώσεις.

Μεγάλο ενδιαφέρον, πριν καν ανακοινωθεί επίσημα ως προς τους δικαιούχους και τους όρους, συγκεντρώνει το ανανεωμένο πρόγραμμα επιδοτήσεων ανακαινίσεων που έρχεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη στήριξη και στις κατοικίες όπου διαμένουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους, δίνοντας έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης και όχι αποκλειστικά στις ενεργειακές βελτιώσεις.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση

Το ποσό της επιδότησης θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ανώτατο όριο ανά κατοικία ορίζεται στα 36.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

  • Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60%–90%.
  • Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτονται σε ποσοστό 20%–40%, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των εργασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοικίες έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο τα κλειστά ακίνητα που παραμένουν ακατοίκητα για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η νέα στήριξη δίνει προτεραιότητα στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως:

  1. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
  2. Αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου
  3. Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών
  4. Οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων, παραμένουν επιλέξιμες, αλλά δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Φεβρουάριο του 2026, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να γίνει τελικά τον Μάρτιο. Στόχος είναι η αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος, η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και η ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών και της αγοράς ακινήτων.

Αδοξο τέλος φαίνεται να παίρνει το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»

Με διαφορετικές ταχύτητες κινούνται τα στεγαστικά προγράμματα που «τρέχουν» ή σχεδιάζονται, αποτυπώνοντας τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες της κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας. Κάποια καταγράφουν ισχυρή ζήτηση και ενεργοποιούν επενδύσεις, ενώ άλλα παραμένουν στάσιμα, παρά τις αρχικές προσδοκίες.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός, οι όροι συμμετοχής και κυρίως η πραγματική διαθεσιμότητα ακινήτων καθορίζουν την αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου, σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση πιέζει νοικοκυριά και αγορά.

Με θετικό πρόσημο εξελίσσεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», καθώς μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.858 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε επιδοτήσεις επισκευών ύψους περίπου 31 εκατ. ευρώ. Η πορεία αυτή έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες στην αγορά για το νέο, διευρυμένο «Ανακαινίζω», το οποίο εντάσσεται στο συνολικό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που ανακοινώθηκε κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού και στοχεύει κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτή τη στιγμή λείπουν περίπου 180.000 ακίνητα για να καλυφθεί η υφιστάμενη ζήτηση.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, στους οποίους θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να μετατραπούν σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Την ίδια ώρα, άδοξο τέλος φαίνεται να παίρνει το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», καθώς το ενδιαφέρον παραμένει υποτονικό. Με νέα ΚΥΑ, το κονδύλι από τα δάνεια του Ταμείο Ανάκαμψης περιορίζεται πλέον στα 60 εκατ. ευρώ, από τα 300 εκατ. ευρώ που προέβλεπε αρχικά ο σχεδιασμός. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μόλις 3.698 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 18% του αρχικού προϋπολογισμού, εξέλιξη που είχε καταστήσει αναμενόμενη τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι «τρέχουν» παράλληλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» με παρόμοιες προβλέψεις.

Με την ίδια απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται η 31η Μαΐου 2026 και ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού η 31η Αυγούστου 2026.

Τέλος, όσον αφορά το «Σπίτι μου 2», παρά τις βελτιώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια, το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το κλείσιμο του 2025 είχαν εγκριθεί 11.389 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 70,53% των διαθέσιμων πόρων, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 600 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα, παρά τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

