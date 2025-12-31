ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 08:32

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προχώρησε σήμερα στο χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και στην καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («Υπερταμείο»).

Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής σηματοδοτεί την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, όπου το ποσοστό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 90%. Σημειώνεται ότι, καθώς το τίμημα θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει για μία ακόμη φορά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Μέσω των συνολικών επενδύσεων ανάταξης και βαριάς συντήρησης ύψους 3,8 δισ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος, ο αυτοκινητόδρομος θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η λειτουργικότητά του και η εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η Εγνατία Οδός αποτελεί τον μεγαλύτερο, εν λειτουργία, αυτοκινητόδρομο της χώρας, με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, και έναν από τους μεγαλύτερους ενιαίους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη. Διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από Ανατολή προς Δύση, ξεκινώντας από το Λιμάνι Ηγουμενίτσας, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, και καταλήγοντας στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Λειτουργεί ως καταλύτης για τις επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού, συνδέοντας 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια. Διευκολύνει ουσιαστικά το εμπόριο και τη μετακίνηση εντός της χώρας, φέρνοντας την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, καθώς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η περιοχή επιρροής της συγκεντρώνει το 54% της αγροτικής παραγωγής και το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με εκείνα της Ανατολής, δημιουργώντας έναν ισχυρό και διαρκή εμπορικό σύνδεσμο μεταξύ τους. Παράλληλα, αποτελεί συλλεκτήρια οδό για το σύστημα μεταφορών στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο–Σόφια–Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι–Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη–Βελιγράδι–Θεσσαλονίκη) καταλήγουν στον άξονά της.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής στηρίχθηκε σε ίδια κεφάλαια του σχήματος παραχώρησης, καθώς και σε δανεισμό από ελληνικές τράπεζες.

Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας
Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2021
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2021

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι προϋποθέσεις για ανθεκτικές υποδομές
Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι προϋποθέσεις για ανθεκτικές υποδομές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης €1,5 δισ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης €1,5 δισ.