Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας

ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06
ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 12:40
ΡΑΑΕΥ: «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 11:53
Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 11:24
Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 10:19
WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 09:46

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
RDNE Stock project /Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 06:40

Η αποφυγή χρήσης πλυντηρίου, φούρνου και θερμοσίφωνα κατά τις ώρες αιχμής βοηθά στη μείωση του λογαριασμού και στην ευστάθεια του δικτύου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα κοστίζει όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, ωστόσο δεν είναι ένα έξοδο που μπορείς να καταργήσεις. Αν αγχώνεσαι για τον λογαριασμό, ήρθε η ώρα να σκεφτείς πότε χρησιμοποιείς τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει μέσα στη μέρα, αυξάνεται κατά τις ώρες αιχμής και γίνεται πιο προσιτή στις ώρες χαμηλής ζήτησης. Ανάλογα με την ώρα που θέτεις σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων, μπορεί να πληρώνεις προσαύξηση στην τιμή του ρεύματος.

Το μοντέλο αυτό μοιάζει με τη δυναμική τιμολόγηση, με τη διαφορά ότι εδώ είναι πιο εύκολο να το αξιοποιήσεις προς όφελός σου.

Η τιμολόγηση μεταβάλλεται ανάλογα με τη ζήτηση - όταν το δίκτυο επιβαρύνεται επειδή πολλοί καταναλωτές είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι, η ζήτηση αυξάνεται και μαζί της αυξάνονται και οι τιμές. Αντίθετα, όταν το δίκτυο δεν είναι τόσο φορτωμένο, μπορείς να επωφεληθείς από χαμηλότερες τιμές.

Τι είναι οι ώρες αιχμής;

Οι ώρες αιχμής είναι οι ώρες της ημέρας κατά τις οποίες η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υψηλότερη. Κατά τη διάρκειά τους, πληρώνεις το υψηλότερο ποσό ανά κιλοβατώρα που καταναλώνεις.

Κάποια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναπόφευκτη, είτε πρόκειται για το ψυγείο που διατηρεί τα τρόφιμά σου δροσερά είτε για το σύστημα ασφαλείας που παραμένει συνεχώς ενεργό προστατεύοντας το σπίτι σου.

Οι ώρες αιχμής, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλες για εργασίες που μπορούν να περιμένουν. Αν χρησιμοποιείς μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων, καλό θα είναι να οργανώσεις κάπως τους χρόνους σου.

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα για τους μήνες του χειμώνα - δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο - οι ώρες αιχμής είναι από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, καθώς τότε παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω θέρμανσης.

Στους μεταβατικούς μήνες - Φεβρουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - η περίοδος μεταφέρεται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11, ενώ για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, η αιχμή ξεκινά στις 7 το βράδυ και φτάνει έως τα μεσάνυχτα.

Το νυχτερινό ρεύμα (διζωνικό) για το χειμώνα (1 Νοεμβρίου - 31 Μαρτίου) είναι 02:00-05:00 και 12:00-15:00, ενώ για το καλοκαίρι (1 Απριλίου - 31 Οκτωβρίου) είναι 02:00-04:00 και 11:00-15:00, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Τι είναι οι ώρες χαμηλής ζήτησης;

Σε αντίθεση με τις ώρες αιχμής, οι ώρες χαμηλής ζήτηση είναι εκείνες κατά τις οποίες οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή λιγότεροι άνθρωποι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο εκείνες τις ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη και δεν χρειάζεται να πληρώνεις προσαύξηση για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεις.

Οι ώρες χαμηλής ζήτησης είναι ιδανικές για να πραγματοποιείς πιο ενεργοβόρες εργασίες που μπορεί να έχεις σε εκκρεμότητα. Παρότι ίσως να μην είναι η πιο βολική λύση, μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα στον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος προγραμματίζοντας τις εργασίες σου σε αυτά τα χρονικά διαστήματα.

Γιατί οι εταιρείες ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν χρεώσεις βάσει ώρας χρήσης;

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού γνωρίζουν πότε η πίεση στο δίκτυο θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Για να διασφαλίσουν ότι το δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους καταναλωτές, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι μονάδες παραγωγής ενέργειας να λειτουργούν και να καλύπτουν όλη τη ζήτηση.

Όταν η ζήτηση αυξάνεται, οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που κοστίζει περισσότερο. Είτε πρέπει να παράγουν την ενέργεια εκ των προτέρων για να καλύψουν την αιχμή είτε να αγοράσουν επιπλέον ενέργεια από άλλες πηγές. Αυτό το πρόσθετο κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Πηγή: cnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 06:40

