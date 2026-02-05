Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας

Η αποφυγή χρήσης πλυντηρίου, φούρνου και θερμοσίφωνα κατά τις ώρες αιχμής βοηθά στη μείωση του λογαριασμού και στην ευστάθεια του δικτύου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα κοστίζει όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, ωστόσο δεν είναι ένα έξοδο που μπορείς να καταργήσεις. Αν αγχώνεσαι για τον λογαριασμό, ήρθε η ώρα να σκεφτείς πότε χρησιμοποιείς τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει μέσα στη μέρα, αυξάνεται κατά τις ώρες αιχμής και γίνεται πιο προσιτή στις ώρες χαμηλής ζήτησης. Ανάλογα με την ώρα που θέτεις σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων, μπορεί να πληρώνεις προσαύξηση στην τιμή του ρεύματος.

Το μοντέλο αυτό μοιάζει με τη δυναμική τιμολόγηση, με τη διαφορά ότι εδώ είναι πιο εύκολο να το αξιοποιήσεις προς όφελός σου.

Η τιμολόγηση μεταβάλλεται ανάλογα με τη ζήτηση - όταν το δίκτυο επιβαρύνεται επειδή πολλοί καταναλωτές είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι, η ζήτηση αυξάνεται και μαζί της αυξάνονται και οι τιμές. Αντίθετα, όταν το δίκτυο δεν είναι τόσο φορτωμένο, μπορείς να επωφεληθείς από χαμηλότερες τιμές.

Τι είναι οι ώρες αιχμής;

Οι ώρες αιχμής είναι οι ώρες της ημέρας κατά τις οποίες η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υψηλότερη. Κατά τη διάρκειά τους, πληρώνεις το υψηλότερο ποσό ανά κιλοβατώρα που καταναλώνεις.

Κάποια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναπόφευκτη, είτε πρόκειται για το ψυγείο που διατηρεί τα τρόφιμά σου δροσερά είτε για το σύστημα ασφαλείας που παραμένει συνεχώς ενεργό προστατεύοντας το σπίτι σου.

Οι ώρες αιχμής, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλες για εργασίες που μπορούν να περιμένουν. Αν χρησιμοποιείς μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων, καλό θα είναι να οργανώσεις κάπως τους χρόνους σου.

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα για τους μήνες του χειμώνα - δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο - οι ώρες αιχμής είναι από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, καθώς τότε παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω θέρμανσης.

Στους μεταβατικούς μήνες - Φεβρουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - η περίοδος μεταφέρεται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11, ενώ για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, η αιχμή ξεκινά στις 7 το βράδυ και φτάνει έως τα μεσάνυχτα.

Το νυχτερινό ρεύμα (διζωνικό) για το χειμώνα (1 Νοεμβρίου - 31 Μαρτίου) είναι 02:00-05:00 και 12:00-15:00, ενώ για το καλοκαίρι (1 Απριλίου - 31 Οκτωβρίου) είναι 02:00-04:00 και 11:00-15:00, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Τι είναι οι ώρες χαμηλής ζήτησης;

Σε αντίθεση με τις ώρες αιχμής, οι ώρες χαμηλής ζήτηση είναι εκείνες κατά τις οποίες οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή λιγότεροι άνθρωποι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο εκείνες τις ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη και δεν χρειάζεται να πληρώνεις προσαύξηση για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεις.

Οι ώρες χαμηλής ζήτησης είναι ιδανικές για να πραγματοποιείς πιο ενεργοβόρες εργασίες που μπορεί να έχεις σε εκκρεμότητα. Παρότι ίσως να μην είναι η πιο βολική λύση, μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα στον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος προγραμματίζοντας τις εργασίες σου σε αυτά τα χρονικά διαστήματα.

Γιατί οι εταιρείες ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν χρεώσεις βάσει ώρας χρήσης;

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού γνωρίζουν πότε η πίεση στο δίκτυο θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Για να διασφαλίσουν ότι το δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους καταναλωτές, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι μονάδες παραγωγής ενέργειας να λειτουργούν και να καλύπτουν όλη τη ζήτηση.

Όταν η ζήτηση αυξάνεται, οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που κοστίζει περισσότερο. Είτε πρέπει να παράγουν την ενέργεια εκ των προτέρων για να καλύψουν την αιχμή είτε να αγοράσουν επιπλέον ενέργεια από άλλες πηγές. Αυτό το πρόσθετο κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Πηγή: cnet.com