Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

Η λειτουργία ενός αφυγραντήρα κοστίζει συνήθως λίγα λεπτά του ευρώ ανά ώρα, ανάλογα με το μέγεθος και την ενεργειακή του απόδοση.

Ο αφυγραντήρας είναι από τις λίγες οικιακές συσκευές που λειτουργούν για πολλές ώρες την ημέρα - αν όχι συνεχόμενα - σε σπίτια με προβλήματα υγρασίας ή μούχλας.

Αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα: πόσο πρέπει να δουλεύει, πόσο κοστίζει και αν είναι ασφαλές να μένει ανοιχτός για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η διάρκεια λειτουργίας ενός αφυγραντήρα εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο υγρασίας στο σπίτι και από τις δυνατότητες της συσκευής. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν υγροστάτη, ο οποίος επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει ένα επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Ο αφυγραντήρας λειτουργεί μέχρι να το πετύχει και στη συνέχεια περνά σε κατάσταση αναμονής, ενεργοποιούμενος ξανά μόνο όταν χρειαστεί.

Σε περιόδους υψηλής υγρασίας, όπως τον χειμώνα ή σε σπίτια με προβλήματα μόνωσης, δεν είναι ασυνήθιστο ένας αφυγραντήρας να λειτουργεί 10–12 ώρες την ημέρα ή και περισσότερο. Αντίθετα, το καλοκαίρι ή σε σπίτια καλά μονωμένα μπορεί να αρκούν λίγες ώρες.

Πόσες ώρες λειτουργίας φέρνουν αποτέλεσμα;

Η χρήση αφυγραντήρα για το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικό χώρο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι ειδικοί συνιστούν λειτουργία από τέσσερις έως οκτώ ώρες, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων και την υγρασία του χώρου. Πολλά μοντέλα διαθέτουν ειδική λειτουργία «laundry», σχεδιασμένη ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, ενώ συστήνεται να μην λειτουργεί η συσκευή για υπερβολικά μεγάλα διαστήματα χωρίς επίβλεψη.

Για τη μείωση του θολώματος στα παράθυρα και γενικότερα την καταπολέμηση της υγρασίας, ένας αφυγραντήρας μπορεί να δώσει λύση μέσα σε λίγες ώρες, ακόμη και σε 30–60 λεπτά αν ο χώρος είναι κλειστός και η συσκευή κατάλληλου μεγέθους. Αν το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν τη συνεχή λειτουργία με ρύθμιση στόχου υγρασίας (συνήθως γύρω στο 50–55%).

Ο Chris Michael, διευθύνων σύμβουλος της Meaco, εξηγεί ότι η υγροποίηση συμβαίνει όταν η σχετική υγρασία φτάνει το 100% και ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με ψυχρές επιφάνειες.

«Αν χρησιμοποιείται ένας κατάλληλου μεγέθους αφυγραντήρας σε κλειστό δωμάτιο, θα αναμένατε αισθητή μείωση της υγροποίησης μέσα σε 30 λεπτά. Ωστόσο, συνιστούμε να λειτουργεί ο αφυγραντήρας 24/7. Θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται ανάλογα με την υγρασία και έτσι θα αποτρέπει συνεχώς τη δημιουργία υγροποίησης».

Μπορεί να λειτουργεί ο αφυγραντήρας 24/7;

Ο Joshua Warren, ειδικός του βρετανικού AO.com, διαφωνεί: «Όχι, δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί ένας αφυγραντήρας 24/7. Μπορεί να είναι κοστοβόρο και να προκαλέσει άσκοπη φθορά στη συσκευή. Καλύτερα να τον λειτουργείτε όταν παρατηρείτε ορατή υγρασία ή συμπύκνωση».

Άλλοι ειδικοί, ωστόσο, έχουν διαφορετική άποψη, ειδικά για μοντέλα με υγροστάτη: «Οι αφυγραντήρες είναι χαμηλής κατανάλωσης και ασφαλείς για συνεχή λειτουργία», λέει ο Chris Michael της Meaco. «Αν χρησιμοποιούνται σε λειτουργία στόχου υγρασίας, ενεργοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται».

Σημειώνεται πως για λόγους ασφάλειας, ο αφυγραντήρας πρέπει να συνδέεται απευθείας σε πρίζα, να αερίζεται σωστά ο χώρος και να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές απενεργοποιούνται αυτόματα όταν γεμίσει το δοχείο νερού.

