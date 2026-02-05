Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 06:40

Η λειτουργία ενός αφυγραντήρα κοστίζει συνήθως λίγα λεπτά του ευρώ ανά ώρα, ανάλογα με το μέγεθος και την ενεργειακή του απόδοση.

Ο αφυγραντήρας είναι από τις λίγες οικιακές συσκευές που λειτουργούν για πολλές ώρες την ημέρα - αν όχι συνεχόμενα - σε σπίτια με προβλήματα υγρασίας ή μούχλας.

Αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα: πόσο πρέπει να δουλεύει, πόσο κοστίζει και αν είναι ασφαλές να μένει ανοιχτός για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η διάρκεια λειτουργίας ενός αφυγραντήρα εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο υγρασίας στο σπίτι και από τις δυνατότητες της συσκευής. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν υγροστάτη, ο οποίος επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει ένα επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Ο αφυγραντήρας λειτουργεί μέχρι να το πετύχει και στη συνέχεια περνά σε κατάσταση αναμονής, ενεργοποιούμενος ξανά μόνο όταν χρειαστεί.

Σε περιόδους υψηλής υγρασίας, όπως τον χειμώνα ή σε σπίτια με προβλήματα μόνωσης, δεν είναι ασυνήθιστο ένας αφυγραντήρας να λειτουργεί 10–12 ώρες την ημέρα ή και περισσότερο. Αντίθετα, το καλοκαίρι ή σε σπίτια καλά μονωμένα μπορεί να αρκούν λίγες ώρες.

Πόσες ώρες λειτουργίας φέρνουν αποτέλεσμα;

Η χρήση αφυγραντήρα για το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικό χώρο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι ειδικοί συνιστούν λειτουργία από τέσσερις έως οκτώ ώρες, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων και την υγρασία του χώρου. Πολλά μοντέλα διαθέτουν ειδική λειτουργία «laundry», σχεδιασμένη ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, ενώ συστήνεται να μην λειτουργεί η συσκευή για υπερβολικά μεγάλα διαστήματα χωρίς επίβλεψη.

Για τη μείωση του θολώματος στα παράθυρα και γενικότερα την καταπολέμηση της υγρασίας, ένας αφυγραντήρας μπορεί να δώσει λύση μέσα σε λίγες ώρες, ακόμη και σε 30–60 λεπτά αν ο χώρος είναι κλειστός και η συσκευή κατάλληλου μεγέθους. Αν το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν τη συνεχή λειτουργία με ρύθμιση στόχου υγρασίας (συνήθως γύρω στο 50–55%).

Ο Chris Michael, διευθύνων σύμβουλος της Meaco, εξηγεί ότι η υγροποίηση συμβαίνει όταν η σχετική υγρασία φτάνει το 100% και ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με ψυχρές επιφάνειες.

«Αν χρησιμοποιείται ένας κατάλληλου μεγέθους αφυγραντήρας σε κλειστό δωμάτιο, θα αναμένατε αισθητή μείωση της υγροποίησης μέσα σε 30 λεπτά. Ωστόσο, συνιστούμε να λειτουργεί ο αφυγραντήρας 24/7. Θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται ανάλογα με την υγρασία και έτσι θα αποτρέπει συνεχώς τη δημιουργία υγροποίησης».

Μπορεί να λειτουργεί ο αφυγραντήρας 24/7;

Ο Joshua Warren, ειδικός του βρετανικού AO.com, διαφωνεί: «Όχι, δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί ένας αφυγραντήρας 24/7. Μπορεί να είναι κοστοβόρο και να προκαλέσει άσκοπη φθορά στη συσκευή. Καλύτερα να τον λειτουργείτε όταν παρατηρείτε ορατή υγρασία ή συμπύκνωση».

Άλλοι ειδικοί, ωστόσο, έχουν διαφορετική άποψη, ειδικά για μοντέλα με υγροστάτη: «Οι αφυγραντήρες είναι χαμηλής κατανάλωσης και ασφαλείς για συνεχή λειτουργία», λέει ο Chris Michael της Meaco. «Αν χρησιμοποιούνται σε λειτουργία στόχου υγρασίας, ενεργοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται».

Σημειώνεται πως για λόγους ασφάλειας, ο αφυγραντήρας πρέπει να συνδέεται απευθείας σε πρίζα, να αερίζεται σωστά ο χώρος και να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές απενεργοποιούνται αυτόματα όταν γεμίσει το δοχείο νερού.

Πηγή: womanandhome

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 06:40

