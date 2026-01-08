Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
iEnergeia
Πέμπτη, 08/01/2026 - 14:59

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής.

Ένα νέο ψυχρό βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας την Κυριακή το απόγευμα και θα φέρει εκτός από ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στην Αττική. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες χωρίς ωστόσο πολύ έντονα φαινόμενα πέρα από τους πολύ δυνατούς ανέμους. Ο καιρός φαίνεται πως αλλάζει από την Κυριακή το απόγευμα όταν και θα εισέλθει στη χώρα μας μία ψυχρή αέρα μάζα.

Έτσι θα κατρακυλήσει ο υδράργυρος και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς.

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη βορειοανατολική χώρα, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η βορειοανατολική Πελοπόννησος και τα βουνά της Κρήτης θα δεχτούν «πολική φωτοβολίδα» με χιονοπτώσεις για 24 ώρες.

AΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ

Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

ΚΥΜΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΡΑΒΑ

Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασιά θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

Όπως είναι φυσικό το κρύο που έρχεται επαναφέρει τη συζήτηση για το καλοριφέρ και τον κατάλληλη θερμοκρασία στο σπίτι.

Αν θέλετε να κοιμάστε άνετα χωρίς να βλέπετε το κόστος θέρμανσης να εκτοξεύεται, υπάρχει ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να εξοικονομήσετε χρήματα: η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη τη νύχτα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ιδανική θερμοκρασία τον χειμώνα κυμαίνεται γύρω στους 20–21 βαθμούς Κελσίου. Τι συμβαίνει όμως όταν πέφτουμε για ύπνο;

Αν και η πρώτη σκέψη είναι να ανεβάσουμε τη θέρμανση, οι ειδικοί υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο.

Ο ανθρώπινος οργανισμός κοιμάται καλύτερα σε πιο δροσερό περιβάλλον. Γι’ αυτό και συνιστάται να μειώνεται η θερμοκρασία του θερμοστάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το National Sleep Foundation προτείνει εύρος 15 έως 19 βαθμών Κελσίου για ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ τοποθετεί τη βέλτιστη ρύθμιση στους 18°C.

Ο λόγος είναι βιολογικός. Όπως εξηγούν ειδικοί στον ύπνο, η θερμοκρασία του σώματος ακολουθεί έναν φυσικό ημερήσιο κύκλο: μειώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο. Όταν το δωμάτιο είναι υπερβολικά ζεστό ή πολύ κρύο, ο ύπνος διαταράσσεται και η κόπωση την επόμενη ημέρα είναι σχεδόν δεδομένη.

Πέρα από την ποιότητα του ύπνου, υπάρχει και σημαντικό οικονομικό όφελος. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μείωση του θερμοστάτη κατά 5 έως 8 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος θέρμανσης κατά 5% έως 15%.

Η προσαρμογή μπορεί να γίνει σταδιακά: χαμηλώστε τη θερμοκρασία λίγο κάθε εβδομάδα, χρησιμοποιήστε περισσότερες κουβέρτες και φορέστε ζεστά ρούχα στο σπίτι.

Ωστόσο, αποφύγετε τις υπερβολές. Θερμοκρασίες κάτω από 10–13°C αυξάνουν τον κίνδυνο παγώματος σωληνώσεων, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί τους 18°C το ελάχιστο ασφαλές όριο για τους περισσότερους ενήλικες, με υψηλότερες συστάσεις για ευάλωτες ομάδες.

