Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;

Με σωστή χρήση και προσοχή, θερμαινόμενα υποστρώματα και ηλεκτρικές κουβέρτες μπορούν να προσφέρουν άνεση και ζεστασιά χωρίς κίνδυνο.

Όταν οι κρύες νύχτες δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε, ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα - ή και μια ηλεκτρική κουβέρτα - μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Βοηθά το κρεβάτι σας να γίνει ζεστό και άνετο κι εσάς να κοιμηθείτε γρηγορότερα.

Ωστόσο δεν είναι πάντα ασφαλές να αφήνετε τέτοιες συσκευές αναμμένες ενώ κοιμάστε.

Θερμαινόμενο υποστρωμα VS ηλεκτρική κουβέρτα

Τα θερμαινόμενα υποστρώματα τοποθετούνται πάνω στο στρώμα και κάτω από το σεντονια και περιέχουν ένα δίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων ή θερμαινόμενο νερό.

Πολλά μοντέρνα μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, δύο ζώνες για ζευγάρια και αυτόματη απενεργοποίηση. Είναι χρήσιμα αν κρυώνετε εύκολα, αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις ή αν θέλετε δροσερή κρεβατοκάμαρα, αλλά ζεστό κρεβάτι.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες θερμαίνονται επίσης με καλώδια, ζεσταίνουν από πάνω, είναι φορητές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε στο σπίτι.

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρικά υποστρώματα και κουβέρτες;

Το Electrical Safety Foundation International προειδοποιεί να μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά υποστρώματα ή ηλεκτρικές κουβέρτες στον ύπνο.

Περίπου 500 πυρκαγιές ετησίως οφείλονται σε αυτά, συνήθως σε προϊόντα άνω των 10 ετών.

Ορισμένα σύγχρονα υποστρώματα έχουν συστήματα ασφαλείας, ωστόσο η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η απειλή της υπερθέρμανσης

Τα θερμαινόμενα υποστρώματα ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα ή ερεθισμούς σε όσους δεν αντιλαμβάνονται καλά τη θερμότητα.

Άτομα με διαβήτη, κακή κυκλοφορία, νευροπάθεια ή άνοια δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν.

Οι έγκυες πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους σε βρέφη και μικρά παιδιά.

Προσοχή! δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα θερμαινόμενο υπόστρωμα και ηλεκτρική κουβέρτα.

Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει το Erythema Ab Igne, με κοκκινίλες, καφέ κηλίδες και αίσθημα καύσου. Η υπερθέρμανση μπορεί επίσης να διακόψει τον ύπνο. Καλό είναι να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλά ή να απενεργοποιείτε πριν κοιμηθείτε.

Extra συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε προϊόν με πιστοποίηση UL ή ETL.

Μην το συνδέετε σε πολύπριζο· προτιμήστε απευθείας την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε σε στρώματα νερού ή μη συμβατά στρώματα.

Αντικαταστήστε προϊόντα άνω των 10 ετών.

Προτιμήστε μοντέλα με χρονοδιακόπτη ή αυτόματη απενεργοποίηση.

Μην αφήνετε κατοικίδια στο κρεβάτι κατά τη χρήση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίματος και στεγνώματος.

Αντικαταστήστε υποστρώματα με εκτεθειμένα καλώδια ή φθορές.

Πηγή: southernliving.com