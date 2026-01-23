ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
Richard Stachmann on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 23/01/2026 - 06:45

Με σωστή χρήση και προσοχή, θερμαινόμενα υποστρώματα και ηλεκτρικές κουβέρτες μπορούν να προσφέρουν άνεση και ζεστασιά χωρίς κίνδυνο.

Όταν οι κρύες νύχτες δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε, ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα - ή και μια ηλεκτρική κουβέρτα - μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Βοηθά το κρεβάτι σας να γίνει ζεστό και άνετο κι εσάς να κοιμηθείτε γρηγορότερα.

Ωστόσο δεν είναι πάντα ασφαλές να αφήνετε τέτοιες συσκευές αναμμένες ενώ κοιμάστε.

Θερμαινόμενο υποστρωμα VS ηλεκτρική κουβέρτα

Τα θερμαινόμενα υποστρώματα τοποθετούνται πάνω στο στρώμα και κάτω από το σεντονια και περιέχουν ένα δίκτυο ηλεκτρικών καλωδίων ή θερμαινόμενο νερό.

Πολλά μοντέρνα μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, δύο ζώνες για ζευγάρια και αυτόματη απενεργοποίηση. Είναι χρήσιμα αν κρυώνετε εύκολα, αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις ή αν θέλετε δροσερή κρεβατοκάμαρα, αλλά ζεστό κρεβάτι.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες θερμαίνονται επίσης με καλώδια, ζεσταίνουν από πάνω, είναι φορητές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε στο σπίτι.

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρικά υποστρώματα και κουβέρτες;

Το Electrical Safety Foundation International προειδοποιεί να μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά υποστρώματα ή ηλεκτρικές κουβέρτες στον ύπνο.

Περίπου 500 πυρκαγιές ετησίως οφείλονται σε αυτά, συνήθως σε προϊόντα άνω των 10 ετών.

Ορισμένα σύγχρονα υποστρώματα έχουν συστήματα ασφαλείας, ωστόσο η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η απειλή της υπερθέρμανσης

Τα θερμαινόμενα υποστρώματα ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα ή ερεθισμούς σε όσους δεν αντιλαμβάνονται καλά τη θερμότητα.

Άτομα με διαβήτη, κακή κυκλοφορία, νευροπάθεια ή άνοια δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν.

Οι έγκυες πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους σε βρέφη και μικρά παιδιά.

Προσοχή! δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα θερμαινόμενο υπόστρωμα και ηλεκτρική κουβέρτα.

Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει το Erythema Ab Igne, με κοκκινίλες, καφέ κηλίδες και αίσθημα καύσου. Η υπερθέρμανση μπορεί επίσης να διακόψει τον ύπνο. Καλό είναι να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλά ή να απενεργοποιείτε πριν κοιμηθείτε.

Extra συμβουλές ασφαλείας

  • Επιλέξτε προϊόν με πιστοποίηση UL ή ETL.
  • Μην το συνδέετε σε πολύπριζο· προτιμήστε απευθείας την πρίζα.
  • Μην χρησιμοποιείτε σε στρώματα νερού ή μη συμβατά στρώματα.
  • Αντικαταστήστε προϊόντα άνω των 10 ετών.
  • Προτιμήστε μοντέλα με χρονοδιακόπτη ή αυτόματη απενεργοποίηση.
  • Μην αφήνετε κατοικίδια στο κρεβάτι κατά τη χρήση.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίματος και στεγνώματος.
  • Αντικαταστήστε υποστρώματα με εκτεθειμένα καλώδια ή φθορές.

Πηγή: southernliving.com

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 06:45

