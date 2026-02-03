IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα

Για άλλη μία χρονιά, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) απένειμε σε διακεκριμένες προσωπικότητες του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη το βραβείο «Προμηθέας». Τα φετινά βραβεία «Προμηθέας» απονεμήθηκαν στον Καθηγητή Παντελή Κάπρο, τον κ. Σπύρο Παλαιογιάννη, και τον κ. Slavtcho Neykov. Οι βραβευθέντες δεν έχουν να επιδείξουν μόνο μία ξεχωριστή σταδιοδρομία σε διοικητικό, ρυθμιστικό ή/και ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για τρεις από τους παλαιότερους εταίρους του ΙΕΝΕ.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, στο κέντρο της Αθήνας, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, κατά την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Ινστιτούτου για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Τα βραβεία «Προμηθέας», θεσμοθετημένα από το ΙΕΝΕ από το 2018, απονέμονται σε προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για τη σημαντική και διαχρονική συμβολή τους στην ανάπτυξη και πρόοδο του ενεργειακού τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μέσω των βραβείων αυτών, το ΙΕΝΕ τιμά την αριστεία, την καινοτομία και τη στρατηγική σκέψη στον χώρο της ενέργειας.

Ο κ. Σπύρος Παλαιογιάννης (αριστερά) λαμβάνει το βραβείο «Προμηθέας» 2026 από τον Πρόεδρο του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή

Μετά από το καλωσόρισμα και την εισαγωγή στην εκδήλωση, εκ μέρους του Προέδρου του ΙΕΝΕ, κ. Κωστή Σταμπολή, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ,κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος και, διαδικτυακά, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, Καθηγητής Παντελής Μπίσκας.

Της απονομής των βραβείων «Προμηθέας» για το 2026 προηγήθηκε η παρουσίαση των βραβευθέντων από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕΝΕ, κ. Νίκο Σοφιανό. Ως επίμετρο της βράβευσης ακολούθησε σύντομη τοποθέτηση του Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής και Προέδρου της Επιτροπής Γεωπολιτικής του ΙΕΝΕ, κ. Χρήστου Δήμα, ενώ ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον 1ο όροφο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, στον καλαίσθητο και φιλόξενο χώρο του Café Merlin.

Ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος (αριστερά), ο Καθηγητής Παντελής Κάπρος (κέντρο) και ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής (δεξιά)

Την εκδήλωση τίμησαν, όπως κάθε χρόνο, πληθώρα μελών, των συνεργατών και των φίλων του Ινστιτούτου.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Helleniq Energy, η ενεργειακή εταιρεία EnSCo, η Δικηγορική Εταιρεία KG Law Firm,η Εταιρεία Δικηγόρων Ευγενία Τζανίνη και Συνεργάτες, η ITE Group, ο ΑΔΜΗΕ, η Metlen και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Ο κ. Slavtcho Neykov (αριστερά) και ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής (δεξιά)

ΙΕΝΕ: Βραβεία «Προμηθέας» 2026 -Βιογραφικά βραβευθέντων

Σπύρος Παλαιογιάννης

Ο κ. Σπύρος Παλαιογιάννης, από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2009-2014) και, στη συνέχεια (2014-2015), Διευθύνων Σύμβουλος, της ΔΕΠΑ ΑΕ, στην οποία εργάστηκε συνολικά επί 27 έτη. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΙΕΝΕ, και, μάλιστα, από το 2003 έως και το 2009 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου.

Στο διάστημα από το 2010 έως και το 2015 ο κ. Παλαιογιάννης διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος των ΔΣ των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΠΑ IGI ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ και ICGB EAD με έδρα τη Σόφια, Βουλγαρία. Τη διετία 2014-2015 εξελέγη μέλος του Executive Committee του παγκόσμιου οργανισμού GIIGNL (International Group of Liquefied Natural Gas Importers). Παλαιότερα υπήρξε κορυφαίο στέλεχος ενεργειακών εταιρειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Διατέλεσε επίσης και μέλος του Advisory Board του Faculty of Business and Law του Kingston University (UK).

Ο Σπύρος Παλαιογιάννης είναι Βιομηχανικός Χημικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και εξειδίκευση στην ενεργειακή οικονομία και στη διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αέριου.

Σήμερα είναι Managing Partner της εταιρίας συμβούλων MEDGAS & MORE SERVICES LTD, την οποία ίδρυσε το 2016, με έδρα την Κύπρο.

Καθηγητής Παντελής Κάπρος

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, κ. Παντελής Κάπρος, είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες του ενεργειακού τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής, με εξειδίκευση στη μοντελοποίηση της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και στην οικονομική μοντελοποίηση.

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ, καθώς και τριών Μεταπτυχιακών - στα Οικονομικά, στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα από την ENSAE, του Πανεπιστήμιο Dauphine - καθώς και κάτοχος Doctorat d’Etat (PhD) στην Μαθηματική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie στο Παρίσι. Υπήρξε, επίσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris I Sorbonne ως το 2000.

Με πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, ο Καθηγητής Παντελής Κάπρος είναι επίσης συγγραφέας σειράς επιστημονικών βιβλίων.

Ο Καθηγητής Κάπρος είναι ο ιδρυτής της ερευνητικής ομάδας E3MLab του ΕΜΠ, η οποία καταρτίζει μοντέλα πάνω στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος. Το E3MLab του ΕΜΠ έχει κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει μεγάλης κλίμακας μαθηματικά μοντέλα (PRIMES, PRIMES-TREMOVE, Prometheus, GEM-E3 κ. ά) για τις Ενεργειακές Αγορές, το Περιβάλλον και τη Γενική Οικονομική Ισορροπία τα οποία χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επί σειρά ετών Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ, ο Καθηγητής Κάπρος παραμένει Ανώτερος Μέντορας και Σύμβουλος του Ινστιτούτου, καθώς είναι εγνωσμένη η πολύτιμη πείρα του στον τομέα της ενέργειας και, μάλιστα, σε μία σειρά από κεντρικής σημασίας θεσμικούς ρόλους. Αναλυτικότερα, υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στην Ελλάδα (2000-2004), ενώ επί σειρά ετών υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Μάλιστα, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2023, άσκησε τα καθήκοντα του υπηρεσιακού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα ο Καθηγητής Παντελής Κάπρος είναι Πρόεδρος της E3Modelling SA, η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου RICARDO PLC.

Slavtcho Neykov

O κ. Slavtcho Neykov υπήρξε από το 2006 ως το 2012 ο πρώτος Διευθυντής τουEnergy Community, του οργανισμού της ΕΕ, με έδρα τη Βιέννη, που έχει ως αντικείμενο την προσαρμογή των Δυτικών Βαλκανίων και της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης στο κοινοτικό κεκτημένο στον χώρο της ενέργειας. Σήμερα Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος, ο κ. Neykov, είναι Εταίρος του ΙΕΝΕ, έχοντας επί πολλά χρόνια υπάρξει ομιλητής σε πλήθος εκδηλώσεων του Ινστιτούτου.

Στην διάρκεια της άνω των 30 ετών πορείας του στον ενεργειακό τομέα, διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας της Βουλγαρίας, ειδικός στη Γραμματεία του EnergyCharterστις Βρυξέλλες κ.λπ. Επιπλέον, υπήρξε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κεφάλαιο 14, με αντικείμενο την Ενέργεια, κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βουλγαρίας στην ΕΕ, καθώς και μέλος του Διυπουργικού Συμβουλίου για την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ.

Εκτός από την εργασία του ως αξιωματούχος σε κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, έχει διατελέσει διοικητικό στέλεχος αρκετών ενεργειακών εταιρειών. Εκτός του ενεργειακού τομέα, έχει εργαστεί ως εισαγγελέας και νομικός σύμβουλος.

Ο κ. Slavtcho Neykov είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, ενώ διαθέτει και διετή μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και στις Διεθνείς Οικονομικές Δραστηριότητες, καθώς καιMasterofArtsστην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το Πανεπιστήμιο τουLimerick, στην Ιρλανδία.

Από το τέλος του 2014 ως το 2024 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τουEnergyManagementInstitute (ΕΜΙ)με έδρα τη Σόφια, ο οποίος είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στην Eurelectric, την ένωση των εταιρειών του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Την περίοδο 2015-2024 διετέλεσε Μέλος του ΔΣ της Eurelectric.