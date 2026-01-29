ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05

Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 15:31

Επιβεβαίωση της δέσμευσής της στη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια

Η TÜV NORD Ελλάδας, διεθνώς αναγνωρισμένος και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης και επιθεώρησης, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επαλήθευσης της Έκθεσης Απογραφής Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Inventory Report) της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τεχνικής επάρκειας και θεσμικής ωριμότητας της εταιρείας σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η απογραφή και ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2018. Η διαδικασία ανέδειξε τη συστηματική προσέγγιση της ΕΑΒ Α.Ε. στην καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, καθώς και τη δέσμευσή της στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας στον απαιτητικό κλάδο της αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος εκπονήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Ν.4936 (ΦΕΚ 105Α/27-05-2022), ενώ η ανεξάρτητη επαλήθευσή της από την TÜV NORD Ελλάδας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-3:2019, επιβεβαίωσε την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνέπεια των δηλωθέντων δεδομένων. Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την υπεύθυνη λειτουργία της ΕΑΒ Α.Ε. και την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας, εκδόθηκε η Δήλωση Επαλήθευσης της Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Verification Statement of the Carbon Footprint Report – No.TH-EKN-0176), επισφραγίζοντας την ουσιαστική πρόοδο της ΕΑΒ Α.Ε. στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η TÜV NORD Ελλάδας αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ΕΑΒ Α.Ε., καθώς ενισχύει τη στρατηγική της πορεία προς τη συστηματική παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΑΒ Α.Ε. ως σύγχρονου, αξιόπιστου και κοινωνικά υπεύθυνου βιομηχανικού οργανισμού, που ανταποκρίνεται ενεργά στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

