Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
Pavel Danilyuk/Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 06:36

Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτει πως μια «τεχνολογία του μέλλοντος» μπορεί να μειώσει στο μισό τους λογαριασμούς θέρμανσης: «Η μόνη αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη επιλογή».

Τα νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 50% στους λογαριασμούς ρεύματος, εάν στραφούν σε ενεργειακά αποδοτικές αντλίες θερμότητας, σύμφωνα με έρευνα του think tank E3G.

Η έκθεση εξηγεί ότι, ενώ από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης οι λογαριασμοί θέρμανσης με φυσικό αέριο παραμένουν αυξημένοι κατά τουλάχιστον 30%, κυβερνητικές πολιτικές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση αντλιών θερμότητας θα μπορούσαν να μειώσουν τους ετήσιους λογαριασμούς από περίπου 820 λίρες (945 ευρώ) σε 375 λίρες (432 ευρώ).

Σήμερα ο μέσος ετήσιος λογαριασμός για νοικοκυριά με αντλίες θερμότητας είναι υψηλότερος από εκείνον των νοικοκυριών με λέβητες φυσικού αερίου, φτάνοντας περίπου τις 930 λίρες (1.071 ευρώ).

Η E3G προτείνει μια σειρά από αλλαγές πολιτικής που θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το κόστος, όπως: η κατάργηση των επιβαρύνσεων στην ηλεκτρική θέρμανση, η εισαγωγή ενός καθαρού ενεργειακού συστήματος, η βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των αντλιών θερμότητας, η διασφάλιση ότι οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με «έξυπνη» τεχνολογία για ενσωμάτωση στο δίκτυο και η εφαρμογή πιο ευέλικτων τιμολογίων εκτός ωραρίου αιχμής.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής θέρμανσης κατά 555 λίρες (σχεδόν 634 ευρώ).

Η αναβάθμιση του συστήματος HVAC με αντλία θερμότητας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και τη διατήρηση άνετης θερμοκρασίας όλο τον χρόνο. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, πάνω από το 40% του μέσου ενεργειακού λογαριασμού ενός νοικοκυριού αφορά τη θέρμανση και την ψύξη. Επειδή οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ πιο αποδοτικές από τα τζάκια ή τους λέβητες - μεταφέροντας την θερμότητα αντί να τη δημιουργούν - μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας από μερικές εκατοντάδες έως και πάνω από 1.000 δολάρια ετησίως.

Σημειώνεται πως ο συνδυασμός μιας αντλίας θερμότητας νέας γενιάς με ηλιακά πάνελ μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο το ενεργειακό κόστος.

«Η μόνη αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη επιλογή για τη μείωση των λογαριασμών θέρμανσης είναι η αντικατάσταση του εισαγόμενου ορυκτού αερίου με φθηνότερες ηλεκτρικές εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε η E3G στη σύνοψη της έρευνας.

«Με τις κατάλληλες αλλαγές πολιτικής, ο μέσος λογαριασμός θέρμανσης ενός νοικοκυριού θα μπορούσε να είναι πάνω από 400 λίρες [περίπου 460 ευρώ] χαμηλότερος με αντλία θερμότητας σε σύγκριση με έναν λέβητα φυσικού αερίου».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 06:36

