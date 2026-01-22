ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
Erik Mclean on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 06:52

Με τον σωστό προγραμματισμό και τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων, η άνεση είναι δυνατό να συνδυαστεί με τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η διαχείριση της θέρμανσης στο σπίτι αποτελεί βασικό ζήτημα για την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η διατήρηση μιας σταθερά χαμηλής θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι πιο αποδοτική, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό συχνά δεν ισχύει.

Ο Sean Hogan, CEO της Aventus Eco, εξηγεί ότι ένα σύστημα θέρμανσης που λειτουργεί συνεχώς χάνει θερμότητα προς τα έξω, και έτσι η συνεχής λειτουργία για τη διατήρηση μιας «βασικής» θερμοκρασίας αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος.

Αντί για συνεχή θέρμανση, οι ειδικοί προτείνουν να μπαίνει σε λειτουργία η θέρμανση όταν πραγματικά χρειάζεται.

Ο Stephen Hankinson από την Electric Radiators Direct προτείνει να ενεργοποιούμε τη θέρμανση για σύντομες περιόδους το πρωί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρωινό κρύο, και όταν επιστρέφουμε στο σπίτι - αντί να τη διατηρούμε ανοιχτή όλη μέρα.

Η βασική αρχή είναι να μην λειτουργεί η θέρμανση άσκοπα ή σε υψηλότερη θερμοκρασία από την απαιτούμενη.

Η λογική πίσω από την ιδέα της συνεχούς θέρμανσης βασίζεται στην υπόθεση ότι, αν το σπίτι κρυώσει πολύ, θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια για να φτάσει σε άνετη θερμοκρασία.

Ωστόσο, τα συστήματα θέρμανσης έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε κύκλους: θερμαίνουν γρήγορα και μετά απενεργοποιούνται μέχρι να χρειαστούν ξανά.

Η αρχική εκκίνηση δεν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ό,τι κοστίζει η συνεχής λειτουργία, ενώ η συνεχιζόμενη θέρμανση ισοδυναμεί με συνεχείς απώλειες θερμότητας, ιδιαίτερα σε σπίτια με κακή μόνωση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις, στις οποίες η συνεχής θέρμανση μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά επιμένουν πως η γενική σύσταση είναι να χρησιμοποιούνται χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες για να ενεργοποιείται η θέρμανση μόνο όταν χρειάζεται.

Προσοχή! Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία πιο αποτελεσματικά, ακόμη και με χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, και συνιστάται να λειτουργούν συνεχώς σε σταθερή βάση.

Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος είναι χαμηλότερο από την συνεχόμενη διακοπή και επανεκκίνηση, αφού το σύστημα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σταθερά και αποδοτικά.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 06:52

