Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο

Με τον σωστό προγραμματισμό και τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων, η άνεση είναι δυνατό να συνδυαστεί με τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η διαχείριση της θέρμανσης στο σπίτι αποτελεί βασικό ζήτημα για την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η διατήρηση μιας σταθερά χαμηλής θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι πιο αποδοτική, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό συχνά δεν ισχύει.

Ο Sean Hogan, CEO της Aventus Eco, εξηγεί ότι ένα σύστημα θέρμανσης που λειτουργεί συνεχώς χάνει θερμότητα προς τα έξω, και έτσι η συνεχής λειτουργία για τη διατήρηση μιας «βασικής» θερμοκρασίας αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος.

Αντί για συνεχή θέρμανση, οι ειδικοί προτείνουν να μπαίνει σε λειτουργία η θέρμανση όταν πραγματικά χρειάζεται.

Ο Stephen Hankinson από την Electric Radiators Direct προτείνει να ενεργοποιούμε τη θέρμανση για σύντομες περιόδους το πρωί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρωινό κρύο, και όταν επιστρέφουμε στο σπίτι - αντί να τη διατηρούμε ανοιχτή όλη μέρα.

Η βασική αρχή είναι να μην λειτουργεί η θέρμανση άσκοπα ή σε υψηλότερη θερμοκρασία από την απαιτούμενη.

Η λογική πίσω από την ιδέα της συνεχούς θέρμανσης βασίζεται στην υπόθεση ότι, αν το σπίτι κρυώσει πολύ, θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια για να φτάσει σε άνετη θερμοκρασία.

Ωστόσο, τα συστήματα θέρμανσης έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε κύκλους: θερμαίνουν γρήγορα και μετά απενεργοποιούνται μέχρι να χρειαστούν ξανά.

Η αρχική εκκίνηση δεν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ό,τι κοστίζει η συνεχής λειτουργία, ενώ η συνεχιζόμενη θέρμανση ισοδυναμεί με συνεχείς απώλειες θερμότητας, ιδιαίτερα σε σπίτια με κακή μόνωση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις, στις οποίες η συνεχής θέρμανση μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά επιμένουν πως η γενική σύσταση είναι να χρησιμοποιούνται χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες για να ενεργοποιείται η θέρμανση μόνο όταν χρειάζεται.

Προσοχή! Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία πιο αποτελεσματικά, ακόμη και με χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, και συνιστάται να λειτουργούν συνεχώς σε σταθερή βάση.

Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος είναι χαμηλότερο από την συνεχόμενη διακοπή και επανεκκίνηση, αφού το σύστημα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σταθερά και αποδοτικά.

