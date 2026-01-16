ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 13:56

Τους ακριβείς αριθμούς για την πραγματική απορρόφηση του “Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027” (ΠΔΑΜ) έδωσε επίσημα στη Βουλή στον Πάρι Κουκουλόπουλο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Ν. Παπαθανάσης, απαντώντας στην αριθμ. 2170/2.1.2026 Ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης με θέμα «Αναπάντητα τα ερωτήματα για την απελπιστικά χαμηλή απορρόφηση του ΠΔΑΜ και ειδικότερα για τις πληρωμές σε συμβούλους και εξ Αθηνών καταρτίσεις». Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Οι προγραμματικοί πόροι του ΠΔΑΜ, ως γνωστόν, πανελλαδικά είναι 1,6 δις (για να ακριβολογούμε, είναι 1.629.187.543 εκατ., εκ των οποίων για τη Δυτική Μακεδονία προγραμματικά προορίζεται μόνο το 63%, δηλαδή 1.026.688.743 εκατ.).

Από το πανελλαδικό 1,6 δις, λοιπόν, ο κ. Παπαθανάσης απάντησε εγγράφως ότι:

– Οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται σε 128,9 εκατ.

– Από τα 128,9 εκατ., μόνο τα 87,2 εκατ. (δηλαδή 67,7%) πληρώθηκαν σε δικαιούχους που δεν είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (με απλά λόγια σε ιδιώτες).

Από τα 87,2 εκατ. πληρωμών προς ιδιώτες:

– Τα 31,1 εκατ. (δηλαδή 36%) δόθηκαν σε συμβούλους (τεχνικός όρος «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, υπηρεσίες υποστήριξης, αξιολόγησης, κ.ά. προς εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που συνδέονται με την άμεση υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την ωρίμανση έργων»)

– Τα 18,5 εκατ. (δηλαδή 21%) δόθηκαν για καταρτίσεις και εκπαιδεύσεις.

Άρα, οι πληρωμές προς ιδιώτες χωρίς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και χωρίς τις καταρτίσεις, είναι 37,6 εκατ. (87,2 – 31,1 – 18,5 = 37,6) από τα 1,6 δις που ακούμε και ξανακούμε συνέχεια τόσα χρόνια, δηλαδή 2,31%.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχνά ποσά απορρόφησης είναι πανελλαδικά (για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που υπάγονται στο ΠΔΑΜ), όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Ενώ μάλιστα ο Π. Κουκουλόπουλος είχε ζητήσει συγκεκριμένα να απαντηθεί «τι ποσοστό αφορά πληρωμές σε εταιρείες που έχουν έδρα εκτός Δυτικής Μακεδονίας» από τις πληρωμές συμβούλων και καταρτίσεων, ο κ. Παπαθανάσης δεν έδωσε τον αριθμό. Ο Αναπλ. Υπουργός αρκέστηκε σε περιγραφή του θεσμικού πλαισίου (που προφανώς είναι ήδη γνωστό και δεν ρωτήθηκε), επισημαίνοντας ότι οι ανάδοχοι – εταιρείες «δεν μπορούν να έχουν ως κριτήριο επιλογής την εντοπιότητα». Η άρνηση να αποκαλυφθεί το ποσοστό πληρωμών σε εταιρείες εκτός Δυτικής Μακεδονίας, λέει πολλά.

Ως προς την κοινοβουλευτική απάντηση του κ. Παπαθανάση, ο Βουλευτής Κοζάνης, πέρα από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, περιορίστηκε στο μονολεκτικό σχόλιο «τραγέλαφος». Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι άμεσα σήμερα καταθέτει στη Βουλή νέα Ερώτηση, για να απαντηθεί με συγκεκριμένο αριθμό το ερώτημα για τις πραγματικές πληρωμές σε εξειδίκευση Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το απόσπασμα της υπουργικής απάντησης με τα στοιχεία απορρόφησης και επισυνάπτεται το πλήρες αρχείο:

image-1920x1080.jpeg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας 16 Ιανουαρίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία 16 Ιανουαρίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους

Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του

Ανοιχτός διάλογος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοιχτός διάλογος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Παπαθανάσης: 17,4 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση οικισμού Ακρινής Κοζάνης μέσω Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: 17,4 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση οικισμού Ακρινής Κοζάνης μέσω Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

Νίκος Παπαθανάσης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 22,4 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 22,4 δισ. ευρώ