Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

Τους ακριβείς αριθμούς για την πραγματική απορρόφηση του “Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027” (ΠΔΑΜ) έδωσε επίσημα στη Βουλή στον Πάρι Κουκουλόπουλο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Ν. Παπαθανάσης, απαντώντας στην αριθμ. 2170/2.1.2026 Ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης με θέμα «Αναπάντητα τα ερωτήματα για την απελπιστικά χαμηλή απορρόφηση του ΠΔΑΜ και ειδικότερα για τις πληρωμές σε συμβούλους και εξ Αθηνών καταρτίσεις». Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Οι προγραμματικοί πόροι του ΠΔΑΜ, ως γνωστόν, πανελλαδικά είναι 1,6 δις (για να ακριβολογούμε, είναι 1.629.187.543 εκατ., εκ των οποίων για τη Δυτική Μακεδονία προγραμματικά προορίζεται μόνο το 63%, δηλαδή 1.026.688.743 εκατ.).

Από το πανελλαδικό 1,6 δις, λοιπόν, ο κ. Παπαθανάσης απάντησε εγγράφως ότι:

– Οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται σε 128,9 εκατ.

– Από τα 128,9 εκατ., μόνο τα 87,2 εκατ. (δηλαδή 67,7%) πληρώθηκαν σε δικαιούχους που δεν είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (με απλά λόγια σε ιδιώτες).

Από τα 87,2 εκατ. πληρωμών προς ιδιώτες:

– Τα 31,1 εκατ. (δηλαδή 36%) δόθηκαν σε συμβούλους (τεχνικός όρος «συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, υπηρεσίες υποστήριξης, αξιολόγησης, κ.ά. προς εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που συνδέονται με την άμεση υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την ωρίμανση έργων»)

– Τα 18,5 εκατ. (δηλαδή 21%) δόθηκαν για καταρτίσεις και εκπαιδεύσεις.

Άρα, οι πληρωμές προς ιδιώτες χωρίς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και χωρίς τις καταρτίσεις, είναι 37,6 εκατ. (87,2 – 31,1 – 18,5 = 37,6) από τα 1,6 δις που ακούμε και ξανακούμε συνέχεια τόσα χρόνια, δηλαδή 2,31%.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχνά ποσά απορρόφησης είναι πανελλαδικά (για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που υπάγονται στο ΠΔΑΜ), όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Ενώ μάλιστα ο Π. Κουκουλόπουλος είχε ζητήσει συγκεκριμένα να απαντηθεί «τι ποσοστό αφορά πληρωμές σε εταιρείες που έχουν έδρα εκτός Δυτικής Μακεδονίας» από τις πληρωμές συμβούλων και καταρτίσεων, ο κ. Παπαθανάσης δεν έδωσε τον αριθμό. Ο Αναπλ. Υπουργός αρκέστηκε σε περιγραφή του θεσμικού πλαισίου (που προφανώς είναι ήδη γνωστό και δεν ρωτήθηκε), επισημαίνοντας ότι οι ανάδοχοι – εταιρείες «δεν μπορούν να έχουν ως κριτήριο επιλογής την εντοπιότητα». Η άρνηση να αποκαλυφθεί το ποσοστό πληρωμών σε εταιρείες εκτός Δυτικής Μακεδονίας, λέει πολλά.

Ως προς την κοινοβουλευτική απάντηση του κ. Παπαθανάση, ο Βουλευτής Κοζάνης, πέρα από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, περιορίστηκε στο μονολεκτικό σχόλιο «τραγέλαφος». Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι άμεσα σήμερα καταθέτει στη Βουλή νέα Ερώτηση, για να απαντηθεί με συγκεκριμένο αριθμό το ερώτημα για τις πραγματικές πληρωμές σε εξειδίκευση Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το απόσπασμα της υπουργικής απάντησης με τα στοιχεία απορρόφησης και επισυνάπτεται το πλήρες αρχείο: