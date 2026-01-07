ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος

ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος
Newsroom
Τετάρτη, 07/01/2026 - 10:42

Ανακοίνωση Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ορισμός των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκρότηση αυτών σε σώμα

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα και ακολούθως ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία επίσης συγκροτήθηκαν σε σώμα. Ειδικότερα:

Α. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 5ης Ιανουαρίου 2026 για την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία βασίστηκε στην εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

  1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  2. Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  3. Iωάννης Διαμαντόπουλος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  4. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα, μη εκτελεστικό μέλος
  5. Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνα, μη εκτελεστικό μέλος
  6. Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος
  7. Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020, περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτουν απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με το άρθρο 3A του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επίσης, στο πρόσωπο των κ.κ Σορώτου Χρήστου και Πλατή Δημήτριου έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίστηκε να είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2031.

Β. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και συγκρότηση αυτής σε σώμα

I) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 5ης Ιανουαρίου 2026, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω στη συνεδρίασή του, στις 5 Ιανουαρίου 2026, όρισε, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως εξής:

  1. Πλατής Δημήτριος, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  2. Σορώτος Χρήστος, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  3. Δρόλλας Λεωνίδας, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

ορίστηκε να είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2031.

ΙΙ) Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 5ης Ιανουαρίου 2026 συγκροτήθηκε την ίδια ημέρα σε σώμα ως κατωτέρω:

  1. Πλατής Δημήτριος, Πρόεδρος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  2. Σορώτος Χρήστος, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων,Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  3. Δρόλλας Λεωνίδας, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

