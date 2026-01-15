Πώς θα παραμείνετε ασφαλείς σε περίπτωση «μπλακ άουτ»: Τα απαραίτητα σε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα παραμείνετε ασφαλείς σε περίπτωση «μπλακ άουτ»: Τα απαραίτητα σε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης

Πώς θα παραμείνετε ασφαλείς σε περίπτωση «μπλακ άουτ»: Τα απαραίτητα σε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης
Photo by Nhan Hoang on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 06:49

Η σωστή προετοιμασία πριν από ένα μπλακ άουτ είναι καθοριστική για την ασφάλεια και την αντοχή των νοικοκυριών όταν... σβήσουν τα φώτα.

Οι διακοπές ρεύματος μπορεί να προκληθούν από καταιγίδες, καύσωνες, πυρκαγιές ή ακόμη και από μια απλή βλάβη ή ένα ατύχημα.

Ανεξάρτητα από την αιτία, ωστόσο, κι ανάλογα με το πόσο διαρκούν ή με τη θερμοκρασία που επικρατεί έξω, μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να περάσει κανείς με ασφάλεια ένα μπλακ άουτ είναι να είναι προετοιμασμένος.

Ακολουθούν συμβουλές ειδικών για το πώς να παραμείνετε ασφαλείς κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος και πώς να προετοιμαστείτε για την επόμενη.

Πριν το μπλακ άουτ

Το πώς θα προετοιμαστείτε εξαρτάται από τις ανάγκες σας, δηλώνει η Denise Everhart, στέλεχος διαχείρισης καταστροφών του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.

Η απάντηση είναι διαφορετική αν έχετε παιδιά, κατοικίδια ή ιατρικές συσκευές που χρειάζονται σταθερή παροχή ρεύματος.

Ο Michael Coe, αντιπρόεδρος προγραμμάτων φυσικής και κυβερνοασφάλειας της American Public Power Association, συνιστά να ενημερώνετε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αν έχετε κρίσιμες ιατρικές συσκευές που εξαρτώνται από το ρεύμα. Πολλές εταιρείες διαθέτουν φόρμες στις ιστοσελίδες τους ώστε οι πελάτες να δηλώνουν τέτοιες ανάγκες σε περιόδους διακοπών, ενώ οι καταναλωτές μπορούν επίσης να καλέσουν τηλεφωνικά.

«Υπάρχουν τρόποι να παρασχεθούν εφεδρικές μπαταρίες ή άλλες μορφές ενέργειας, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην επηρεαστούν», εξηγεί.

Η Everhart ωστόσο προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η καλύτερη επιλογή, αν μια διακοπή ρεύματος καθιστά την παραμονή επικίνδυνη, είναι η εκκένωση.

Κιτ έκτακτης ανάγκης για τις «δύσκολες ώρες»

Αν αποφασίσετε πάντως να μείνετε στο σπίτι, ακόμη και χωρίς ρεύμα, τότε είναι απαραίτητο να έχετε έτοιμο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης.

Ιδανικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

— Τρόφιμα, νερό, προμήθειες για κατοικίδια και φάρμακα για δύο εβδομάδες
— Μετρητά για μία εβδομάδα, σε περίπτωση που τα ΑΤΜ και τα μηχανήματα καρτών τεθούν εκτός λειτουργίας
— Φακούς, φωσφορίζοντα στικ ή φαναράκια με μπαταρία
— Εφεδρικές μπαταρίες για κινητά και καλώδια φόρτισης
— Κουβέρτες αν έχει κρύο καιρό
— Τηλέφωνα φίλων και συγγενών γραμμένα σε χαρτί, σε περίπτωση που αδειάσει το κινητό σας από μπαταρία
— Ραδιόφωνο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια ή με μανιβέλα, για λήψη εκτάκτων ειδοποιήσεων αν σταματήσουν να λειτουργούν οι κεραίες κινητής.

Όταν πέσει το ρεύμα

Μόλις κοπεί το ρεύμα, κρατήστε το ψυγείο κλειστό για να διατηρηθεί το κρύο. Ο Coe επισημαίνει ότι τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν έως τέσσερις ώρες στο ψυγείο και έως 48 ώρες στην κατάψυξη, αλλά αυτός ο χρόνος μειώνεται αν ανοίγει συχνά η πόρτα.

Καταναλώστε πρώτα τα ευπαθή τρόφιμα. Αν έξω έχει τόσο κρύο όσο ένα ψυγείο, περίπου 3 βαθμούς Κελσίου, η μεταφορά φαγητού σε εξωτερικό χώρο μπορεί να το διατηρήσει περισσότερο. Δεν είναι όμως απόλυτα ασφαλής λύση, επειδή η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει. Αν κάτι μυρίζει, φαίνεται ή έχει περίεργη γεύση, μην το φάτε.

Πριν χρησιμοποιήσετε το νερό στο σπίτι, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παραμείνετε ζεστοί χωρίς ρεύμα. Όσοι έχουν τζάκια μπορούν συνήθως να τα χρησιμοποιήσουν. Διαφορετικά, γάντια και μπουφάν, κουβέρτες με μπαταρία και φορητές σόμπες υγραερίου μπορούν να βοηθήσουν σε σύντομες διακοπές. Οι φιάλες υγραερίου μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν μικρές φορητές κουζίνες.

Μην αφήνετε ποτέ αναμμένα κεριά ή θερμάστρες χωρίς επίβλεψη, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, και μην φέρνετε γεννήτριες μέσα στο σπίτι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Αν κάνει υπερβολική ζέστη ή κρύο και δεν μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς, τότε είναι ώρα να φύγετε.

Πριν φύγετε, ελέγξτε αν μπορείτε τους γείτονές σας.

Σχέδιο δράσης για την επόμενη φορά

Η καλύτερη στιγμή για να σχεδιάσετε πώς θα αντιμετωπίσετε μια διακοπή ρεύματος είναι όταν δεν υπάρχει άμεση απειλή. Μερικά σημεία που αξίζει να σκεφτείτε:

— Μάθετε πώς ανοίγει η γκαραζόπορτα χωρίς ρεύμα
— Καθορίστε ένα σημείο για τα κλειδιά σας και συγκεντρώστε όλα τα έγγραφα σε ένα μέρος σε περίπτωση γρήγορης εκκένωσης
— Προβλέψτε μια εναλλακτική διαδρομή διαφυγής αν η βασική είναι κλειστή
— Αν χρησιμοποιείτε δημόσιες συγκοινωνίες, ενημερωθείτε για τις διαδρομές έκτακτης ανάγκης
— Αποταμιεύστε για μια μεγαλύτερη γεννήτρια. Οι φορητές γεννήτριες 5.000–10.000 watt μπορούν να τροφοδοτήσουν μικρές συσκευές όπως φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο ή θερμάστρα και να φορτίζουν κινητά. Συνήθως κοστίζουν 500–1.000 δολάρια
— Η αποθήκευση ενέργειας από ηλιακά συστήματα ή η αντίστροφη φόρτιση από ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να διατηρήσει το ρεύμα όταν το δίκτυο πέσει
— Συμφωνήστε τρόπους επικοινωνίας ή συνάντησης με συγγενείς και φίλους αν το διαδίκτυο ή τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν.

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 06:49

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ
Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ 08 Ιανουαρίου 2026
Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα 08 Ιανουαρίου 2026
Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις

Επιστολή Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων και την αποφυγή black out
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Αθηναίων και την αποφυγή black out

Τα 5 δευτερόλεπτα που βύθισαν στο σκοτάδι Ισπανία, Πορτογαλία - Χάος, εφησυχασμός και έρευνα για τρομοκρατικό χτύπημα
ΚΟΣΜΟΣ

Τα 5 δευτερόλεπτα που βύθισαν στο σκοτάδι Ισπανία, Πορτογαλία - Χάος, εφησυχασμός και έρευνα για τρομοκρατικό χτύπημα

Μ. Μπλέτσας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το μπλακ άουτ στην Ισπανία οφείλεται σε σαμποτάζ ή κυβερνοεπίθεση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ. Μπλέτσας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το μπλακ άουτ στην Ισπανία οφείλεται σε σαμποτάζ ή κυβερνοεπίθεση