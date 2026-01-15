Πώς θα παραμείνετε ασφαλείς σε περίπτωση «μπλακ άουτ»: Τα απαραίτητα σε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης

Η σωστή προετοιμασία πριν από ένα μπλακ άουτ είναι καθοριστική για την ασφάλεια και την αντοχή των νοικοκυριών όταν... σβήσουν τα φώτα.

Οι διακοπές ρεύματος μπορεί να προκληθούν από καταιγίδες, καύσωνες, πυρκαγιές ή ακόμη και από μια απλή βλάβη ή ένα ατύχημα.

Ανεξάρτητα από την αιτία, ωστόσο, κι ανάλογα με το πόσο διαρκούν ή με τη θερμοκρασία που επικρατεί έξω, μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να περάσει κανείς με ασφάλεια ένα μπλακ άουτ είναι να είναι προετοιμασμένος.

Ακολουθούν συμβουλές ειδικών για το πώς να παραμείνετε ασφαλείς κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος και πώς να προετοιμαστείτε για την επόμενη.

Πριν το μπλακ άουτ

Το πώς θα προετοιμαστείτε εξαρτάται από τις ανάγκες σας, δηλώνει η Denise Everhart, στέλεχος διαχείρισης καταστροφών του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.

Η απάντηση είναι διαφορετική αν έχετε παιδιά, κατοικίδια ή ιατρικές συσκευές που χρειάζονται σταθερή παροχή ρεύματος.

Ο Michael Coe, αντιπρόεδρος προγραμμάτων φυσικής και κυβερνοασφάλειας της American Public Power Association, συνιστά να ενημερώνετε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αν έχετε κρίσιμες ιατρικές συσκευές που εξαρτώνται από το ρεύμα. Πολλές εταιρείες διαθέτουν φόρμες στις ιστοσελίδες τους ώστε οι πελάτες να δηλώνουν τέτοιες ανάγκες σε περιόδους διακοπών, ενώ οι καταναλωτές μπορούν επίσης να καλέσουν τηλεφωνικά.

«Υπάρχουν τρόποι να παρασχεθούν εφεδρικές μπαταρίες ή άλλες μορφές ενέργειας, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην επηρεαστούν», εξηγεί.

Η Everhart ωστόσο προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η καλύτερη επιλογή, αν μια διακοπή ρεύματος καθιστά την παραμονή επικίνδυνη, είναι η εκκένωση.

Κιτ έκτακτης ανάγκης για τις «δύσκολες ώρες»

Αν αποφασίσετε πάντως να μείνετε στο σπίτι, ακόμη και χωρίς ρεύμα, τότε είναι απαραίτητο να έχετε έτοιμο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης.

Ιδανικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

— Τρόφιμα, νερό, προμήθειες για κατοικίδια και φάρμακα για δύο εβδομάδες

— Μετρητά για μία εβδομάδα, σε περίπτωση που τα ΑΤΜ και τα μηχανήματα καρτών τεθούν εκτός λειτουργίας

— Φακούς, φωσφορίζοντα στικ ή φαναράκια με μπαταρία

— Εφεδρικές μπαταρίες για κινητά και καλώδια φόρτισης

— Κουβέρτες αν έχει κρύο καιρό

— Τηλέφωνα φίλων και συγγενών γραμμένα σε χαρτί, σε περίπτωση που αδειάσει το κινητό σας από μπαταρία

— Ραδιόφωνο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια ή με μανιβέλα, για λήψη εκτάκτων ειδοποιήσεων αν σταματήσουν να λειτουργούν οι κεραίες κινητής.

Όταν πέσει το ρεύμα

Μόλις κοπεί το ρεύμα, κρατήστε το ψυγείο κλειστό για να διατηρηθεί το κρύο. Ο Coe επισημαίνει ότι τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν έως τέσσερις ώρες στο ψυγείο και έως 48 ώρες στην κατάψυξη, αλλά αυτός ο χρόνος μειώνεται αν ανοίγει συχνά η πόρτα.

Καταναλώστε πρώτα τα ευπαθή τρόφιμα. Αν έξω έχει τόσο κρύο όσο ένα ψυγείο, περίπου 3 βαθμούς Κελσίου, η μεταφορά φαγητού σε εξωτερικό χώρο μπορεί να το διατηρήσει περισσότερο. Δεν είναι όμως απόλυτα ασφαλής λύση, επειδή η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει. Αν κάτι μυρίζει, φαίνεται ή έχει περίεργη γεύση, μην το φάτε.

Πριν χρησιμοποιήσετε το νερό στο σπίτι, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παραμείνετε ζεστοί χωρίς ρεύμα. Όσοι έχουν τζάκια μπορούν συνήθως να τα χρησιμοποιήσουν. Διαφορετικά, γάντια και μπουφάν, κουβέρτες με μπαταρία και φορητές σόμπες υγραερίου μπορούν να βοηθήσουν σε σύντομες διακοπές. Οι φιάλες υγραερίου μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν μικρές φορητές κουζίνες.

Μην αφήνετε ποτέ αναμμένα κεριά ή θερμάστρες χωρίς επίβλεψη, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, και μην φέρνετε γεννήτριες μέσα στο σπίτι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Αν κάνει υπερβολική ζέστη ή κρύο και δεν μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς, τότε είναι ώρα να φύγετε.

Πριν φύγετε, ελέγξτε αν μπορείτε τους γείτονές σας.

Σχέδιο δράσης για την επόμενη φορά

Η καλύτερη στιγμή για να σχεδιάσετε πώς θα αντιμετωπίσετε μια διακοπή ρεύματος είναι όταν δεν υπάρχει άμεση απειλή. Μερικά σημεία που αξίζει να σκεφτείτε:

— Μάθετε πώς ανοίγει η γκαραζόπορτα χωρίς ρεύμα

— Καθορίστε ένα σημείο για τα κλειδιά σας και συγκεντρώστε όλα τα έγγραφα σε ένα μέρος σε περίπτωση γρήγορης εκκένωσης

— Προβλέψτε μια εναλλακτική διαδρομή διαφυγής αν η βασική είναι κλειστή

— Αν χρησιμοποιείτε δημόσιες συγκοινωνίες, ενημερωθείτε για τις διαδρομές έκτακτης ανάγκης

— Αποταμιεύστε για μια μεγαλύτερη γεννήτρια. Οι φορητές γεννήτριες 5.000–10.000 watt μπορούν να τροφοδοτήσουν μικρές συσκευές όπως φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο ή θερμάστρα και να φορτίζουν κινητά. Συνήθως κοστίζουν 500–1.000 δολάρια

— Η αποθήκευση ενέργειας από ηλιακά συστήματα ή η αντίστροφη φόρτιση από ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να διατηρήσει το ρεύμα όταν το δίκτυο πέσει

— Συμφωνήστε τρόπους επικοινωνίας ή συνάντησης με συγγενείς και φίλους αν το διαδίκτυο ή τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν.

Πηγή: Associated Press