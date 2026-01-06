Στη Φινλανδία βρήκαν τον τρόπο να ζεστάνεις το σπίτι με ένα διακοσμητικό

Πώς ένα απλό διακοσμητικό, που έχουμε όλοι στο σπίτι, έχει μετατραπεί σε διακριτικό «τρικ» θέρμανσης στη Φινλανδία.

Σε ορισμένες περιοχές της Φινλανδίας, όπου οι χειμώνες είναι παρατεταμένοι και ιδιαιτέρως ψυχροί, οι κάτοικοι δοκιμάζουν έναν απλό τρόπο για να απολαύσουν περισσότερη θαλπωρή: χρησιμοποιούν τα κεριά ως συμπληρωματική πηγή θερμότητας.

Η θέρμανση στη Φινλανδία επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κι αυτο παρότι η χώρα έχει ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν οδηγήσει πολλά νοικοκυριά να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει «αρκετή ζέστη».

Αντί να ανεβάζουν, λοιπόν, τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη ή να επενδύουν σε νέες συσκευές, οι Φινλανδοί αξιοποιούν κάτι που ήδη υπάρχει στα περισσότερα σπίτια.

Κάπως έτσι τα κεριά παύουν να είναι μόνο διακοσμητικά και χρησιμοποιούνται ως μικρές πηγές έξτρα θερμότητας.

Κάθε φλόγα παράγει θερμότητα, περίπου 30 έως 80 watt ανά κερί. Έτσι, σε έναν μικρό και καλά μονωμένο χώρο, μερικά κεριά μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία κατά λίγους βαθμούς.

Αυτό συχνά αρκεί για να αλλάξει την αίσθηση του κρύου, για παράδειγμα από τους 16 στους 18 βαθμούς, χωρίς βέβαια να είναι στόχος η πλήρης θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού.

Η πρακτική αυτή έχει εξάλλου και σημαντική ψυχολογική διάσταση. Το φως των κεριών δημιουργεί αίσθηση θαλπωρής, «μαλακώνει» τον χώρο και βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης κατά τις σύντομες χειμερινές ημέρες. Πολλοί Φινλανδοί περιγράφουν το άναμμα των κεριών ως καθημερινό τελετουργικό μετά τη δουλειά.

Αν θέλετε λοιπόν να το δοκιμάσετε, κάντε τα εξής:

Σε ένα μικρό, καλά μονωμένο δωμάτιο, ανάψτε οκτώ μεγάλα ρεσώ ή τρία χοντρά κεριά-στήλες, αφού πρώτα τα τοποθετήσετε σε ανθεκτικό στη θερμότητα δίσκο και μακριά από ρεύματα. Το να κάθεται κανείς κοντά τους ενισχύει το αποτέλεσμα, καθώς η ακτινοβολούμενη θερμότητα ζεσταίνει απευθείας το δέρμα - όπως περίπου όταν στέκεσαι κοντά σε μια μικρή σόμπα.

Προσοχή! Τα κεριά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κεντρική θέρμανση και απαιτούν αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται μόνο υπό επίβλεψη, σε σταθερές επιφάνειες και μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Στη Φινλανδία, θεωρούνται απλώς ένα μικρό βοήθημα μέσα σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της άνεσης στο σπίτι.

Πηγή: avianpestsolutions.co.uk