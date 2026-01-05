ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς κάνω οικονομία στο πετρέλαιο

Πώς κάνω οικονομία στο πετρέλαιο
iEnergeia
Δευτέρα, 05/01/2026 - 17:26

Η εξοικονόμηση πετρελαίου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής συντήρησης του λέβητα, της ορθής χρήσης του θερμοστάτη, των απλών καθημερινών πρακτικών αερισμού του σπιτιού, της επαρκούς μόνωσης/αεροστεγάνωσης και της σωστής επιλογής λέβητα και εξοπλισμού.

Η κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες και τα νοικοκυριά λαμβάνουν τα μέτρα τους έχοντας προμηθευτεί πετρέλαιο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Μεθαύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Πώς κάνω οικονομία στο πετρέλαιο

Η εξοικονόμηση πετρελαίου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής συντήρησης του λέβητα, της ορθής χρήσης του θερμοστάτη, των απλών καθημερινών πρακτικών αερισμού του σπιτιού, της επαρκούς μόνωσης/αεροστεγάνωσης και της σωστής επιλογής λέβητα και εξοπλισμού.

Βασικό ζητούμενο για την εξοικονόμηση πετρελαίου θέρμανσης είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του βαθμού απόδοσής του και μέσω του περιορισμού των απωλειών θερμότητας εντός του σπιτιού.

Οι απώλειες θερμότητας από έναν λέβητα χωρίς μόνωση μπορεί να ξεπεράσουν το 5% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων αλλά οι λέβητες τελευταίας τεχνολογίας που κυκλοφορούν στην αγορά θεωρούνται καλά θερμομονωμένοι.

Tips για περισσότερη εξοικονόμηση

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να βελτιώσει το εσωτερικό κλίμα ενώ το βράδυ πρέπει να κλείνουμε και τα παντζούρια αλλά και τις κουρτίνες, ώστε να μειώνεται τη διαφυγή θερμότητας προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι προτιμότερο να ανοίγουμε όλα τα παράθυρα μια φορά την ημέρα για να αερίζεται το σπίτι.

Μία ακόμη λύση είναι να απομονώνουμε τους χώρους που δεν χρησιμοποιούμε συχνά, κλείνοντας την παροχή από τον διακόπτη στα σώματα που δεν χρησιμοποιούμε. Καλό είναι να μην κλείνουμε εντελώς την εγκατάσταση θέρμανσης κάθε φορά που βγαίνουμε εκτός σπιτιού καθώς η δαπάνη ενέργειας για την συντήρηση της θερμοκρασίας ενός χώρου, είναι μικρότερη από αυτήν που χρειάζεται για να ζεσταθεί εξαρχής.

Ακόμη, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι όταν τα θερμαντικά σώματα σκεπάζονται με καλύμματα, αυτό δεν επιτρέπει στη ζέστη να διαχυθεί μέσα στο χώρο.

Ως προς τη συντήρηση των σωμάτων, θα πρέπει να εξαερώνονται συχνά ενώ στο τέλος του χειμώνα πρέπει να συντηρούμε την εγκατάσταση.

Αν θέλεις λοιπόν να μειώσεις το κόστος της θέρμανσης, δεν έχεις παρά να μειώσεις κατά ένα μόλις βαθμό Κελσίου τη θερμοκρασία στην οποία συνηθίζεις να ρυθμίζεις το καλοριφέρ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρεις να περιορίσεις την κατανάλωση πετρελαίου κατά 10% το χρόνο.

Τέλος, καλό είναι να γνωρίζεις πως οι συχνές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας αυξάνουν την κατανάλωση πετρελαίου, οπότε φρόντιζε να προγραμματίζεις το θερμοστάτη του καλοριφέρ στους 19-20° C και να μην το πειράζεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας.

