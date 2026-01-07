ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 11:50
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Αγροτικό ρεύμα: Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 11:12
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/01/2026 - 10:42
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/01/2026 - 10:34
Αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία στο πλαίσιο των διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 09:19
Στ.Παπασταύρου: Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τα Θεοφάνεια αναδεικνύουν τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 08:45
Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/01/2026 - 08:39
Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 08:29
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/01/2026 - 08:01
Τι αλλάζει στον σχεδιασμό του έργου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/01/2026 - 07:58
Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/01/2026 - 07:55
Ενεργειακός κολοσσός βάζει λουκέτο σε 1.000 πρατήρια στη Νέα Υόρκη, ο λόγος
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 06:58
Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/01/2026 - 06:58
Αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Η/Ε φέρνει αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/01/2026 - 14:44
Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 14:42
Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 14:37
Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/01/2026 - 08:18
Στη Φινλανδία βρήκαν τον τρόπο να ζεστάνεις το σπίτι με ένα διακοσμητικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/01/2026 - 08:21
Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες εγκαταλείπουν την χώρα τους που βυθίζεται
ΚΟΣΜΟΣ
06/01/2026 - 08:21
Βίκτορ Όρμπαν: Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι καλή για τις αγορές ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
05/01/2026 - 17:53
Γ. Μανιάτης: Ωφελημένοι φαίνεται ότι θα είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί των Ηνωμένων Πολιτειών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 17:47
Στο Παρίσι αύριο ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 17:43
Πώς κάνω οικονομία στο πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 17:26
Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 16:40
Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τους συμπαθούντες του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τον κ. Ερντογάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 16:37
Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 13:23
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 11:33
Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/01/2026 - 11:23
Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 09:30

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;

Πόσο καλή ιδέα είναι τελικά να χρησιμοποιείτε φορητά θερμαντικά σώματα και πώς θα επιλέξετε το κατάλληλο.

Όταν ο κρύος καιρός κάνει την εμφάνισή του, ορισμένοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα φορητό θερμαντικό σώμα για να δώσουν λίγη επιπλέον ζεστασιά στο «παγωμένο» τους υπνοδωμάτιο ή γραφείο.

Ένα φορητό θερμαντικό σώμα μπορεί να συμπληρώσει γρήγορα και αποτελεσματικά την κεντρική θέρμανση ενός σπιτιού σε έναν μικρό χώρο, ωστόσο υπάρχουν και μειονεκτήματα στη χρήση του: μπορεί να κάνει τον αέρα ξηρό, αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και συνεπάγεται αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο Timothy Dale από το The Spruce μίλησε με έναν ειδικό στην ενέργεια για να μάθει αν αξίζει η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος στο σπίτι.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε φορητά θερμαντικά σώματα τον χειμώνα;

Ο Bill Taylor υπενθυμίζει ότι τα φορητά θερμαντικά σώματα «πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπληρωματική θέρμανση και δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν το κύριο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού».

Υπάρχουν πράγματι οφέλη από τη χρήση ενός φορητού θερμαντικού σώματος, ιδιαίτερα αν σκοπεύετε να παραμείνετε όλη την ημέρα σε έναν χώρο - για παράδειγμα, παρακολουθώντας την αγαπημένη σας σειρά στο σαλόνι - όμως δεν λείπουν οι κίνδυνοι ασφαλείας και τα πρόσθετα έξοδα.

Το αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε φορητό θερμαντικό σώμα τον χειμώνα εξαρτάται από το πότε και πού σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε και από το πόσο συνεπείς θα είστε στο να το απενεργοποιείτε.

Είναι επικίνδυνη η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος;

Ο Taylor σημειώνει ότι «αν οι ιδιοκτήτες σπιτιών αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν φορητό θερμαντικό σώμα, θα πρέπει να το τοποθετούν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και να το κρατούν σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από οτιδήποτε εύφλεκτο», καθώς τα φορητά θερμαντικά σώματα ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να αφήνετε ένα φορητό θερμαντικό σώμα χωρίς επίβλεψη ή να το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ κοιμάστε.

Ο Taylor προσθέτει ότι είναι καλύτερο να διατηρείται μακριά από κουβέρτες, ρούχα και χαρτί.

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύνδεση του θερμαντικού σώματος σε πολύπριζο ή καλώδιο επέκτασης, καθώς συνήθως απαιτεί υψηλή ένταση ρεύματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αν επιλέξετε να αγοράσετε φορητό θερμαντικό σώμα, αναζητήστε μοντέλα που πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, είναι κατάλληλα για το μέγεθος του χώρου και διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής ή υπερθέρμανσης.

Σπαταλάτε χρήματα χρησιμοποιώντας φορητό θερμαντικό σώμα;

Η σύνδεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στο σπίτι σημαίνει κατανάλωση ενέργειας και, συνεπώς, αύξηση του συνολικού κόστους.

Τα φορητά θερμαντικά σώματα «καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι, ειδικά αν μένουν αναμμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε άδεια δωμάτια, αν και πολλά μοντέλα διαθέτουν χρονοδιακόπτες ή αυτόματη απενεργοποίηση», λέει ο Taylor.

Η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος όταν δεν βρίσκεστε στο ίδιο δωμάτιο είναι τόσο επικίνδυνη όσο και σπάταλη, καθώς δεν απολαμβάνετε καν το όφελος της θέρμανσης.

Ομοίως, αν χρησιμοποιείτε φορητό θερμαντικό σώμα σε έναν χώρο με ρεύματα, όπως ένα γκαράζ, μπορείτε να αναμένετε υψηλή κατανάλωση ενέργειας με περιορισμένη αύξηση της άνεσης, καθώς η θερμότητα διαφεύγει από κενά και ανοίγματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 06:58

