Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;

Πόσο καλή ιδέα είναι τελικά να χρησιμοποιείτε φορητά θερμαντικά σώματα και πώς θα επιλέξετε το κατάλληλο.

Όταν ο κρύος καιρός κάνει την εμφάνισή του, ορισμένοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα φορητό θερμαντικό σώμα για να δώσουν λίγη επιπλέον ζεστασιά στο «παγωμένο» τους υπνοδωμάτιο ή γραφείο.

Ένα φορητό θερμαντικό σώμα μπορεί να συμπληρώσει γρήγορα και αποτελεσματικά την κεντρική θέρμανση ενός σπιτιού σε έναν μικρό χώρο, ωστόσο υπάρχουν και μειονεκτήματα στη χρήση του: μπορεί να κάνει τον αέρα ξηρό, αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και συνεπάγεται αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο Timothy Dale από το The Spruce μίλησε με έναν ειδικό στην ενέργεια για να μάθει αν αξίζει η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος στο σπίτι.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε φορητά θερμαντικά σώματα τον χειμώνα;

Ο Bill Taylor υπενθυμίζει ότι τα φορητά θερμαντικά σώματα «πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπληρωματική θέρμανση και δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν το κύριο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού».

Υπάρχουν πράγματι οφέλη από τη χρήση ενός φορητού θερμαντικού σώματος, ιδιαίτερα αν σκοπεύετε να παραμείνετε όλη την ημέρα σε έναν χώρο - για παράδειγμα, παρακολουθώντας την αγαπημένη σας σειρά στο σαλόνι - όμως δεν λείπουν οι κίνδυνοι ασφαλείας και τα πρόσθετα έξοδα.

Το αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε φορητό θερμαντικό σώμα τον χειμώνα εξαρτάται από το πότε και πού σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε και από το πόσο συνεπείς θα είστε στο να το απενεργοποιείτε.

Είναι επικίνδυνη η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος;

Ο Taylor σημειώνει ότι «αν οι ιδιοκτήτες σπιτιών αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν φορητό θερμαντικό σώμα, θα πρέπει να το τοποθετούν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και να το κρατούν σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από οτιδήποτε εύφλεκτο», καθώς τα φορητά θερμαντικά σώματα ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να αφήνετε ένα φορητό θερμαντικό σώμα χωρίς επίβλεψη ή να το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ κοιμάστε.

Ο Taylor προσθέτει ότι είναι καλύτερο να διατηρείται μακριά από κουβέρτες, ρούχα και χαρτί.

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύνδεση του θερμαντικού σώματος σε πολύπριζο ή καλώδιο επέκτασης, καθώς συνήθως απαιτεί υψηλή ένταση ρεύματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αν επιλέξετε να αγοράσετε φορητό θερμαντικό σώμα, αναζητήστε μοντέλα που πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, είναι κατάλληλα για το μέγεθος του χώρου και διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής ή υπερθέρμανσης.

Σπαταλάτε χρήματα χρησιμοποιώντας φορητό θερμαντικό σώμα;

Η σύνδεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στο σπίτι σημαίνει κατανάλωση ενέργειας και, συνεπώς, αύξηση του συνολικού κόστους.

Τα φορητά θερμαντικά σώματα «καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι, ειδικά αν μένουν αναμμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε άδεια δωμάτια, αν και πολλά μοντέλα διαθέτουν χρονοδιακόπτες ή αυτόματη απενεργοποίηση», λέει ο Taylor.

Η χρήση φορητού θερμαντικού σώματος όταν δεν βρίσκεστε στο ίδιο δωμάτιο είναι τόσο επικίνδυνη όσο και σπάταλη, καθώς δεν απολαμβάνετε καν το όφελος της θέρμανσης.

Ομοίως, αν χρησιμοποιείτε φορητό θερμαντικό σώμα σε έναν χώρο με ρεύματα, όπως ένα γκαράζ, μπορείτε να αναμένετε υψηλή κατανάλωση ενέργειας με περιορισμένη αύξηση της άνεσης, καθώς η θερμότητα διαφεύγει από κενά και ανοίγματα.