ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 08:14

Με ανακοίνωσή της, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου και αναμένονται να ισχύσουν έως το 2029.

Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026

Oι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Αναπροσαρμόζεται μόνο το πάγιο, κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, αναλογικά με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και το φθηνότερο μεταξύ άλλων πόλεων εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, «μειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων (ΕΕΤ, πολύτεκνοι, υπερήλικες), καθώς μηδενίζεται το πάγιο και οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν ίδιες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό», σημείωνεται.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28%, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και σχετίζονται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει: αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών,ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων, έργα ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία φαινόμενα.

