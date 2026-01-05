Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου

Με τον σωστό εξαερισμό, αλλά και με έλεγχο της υγρασίας και τακτική συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων, μπορούμε να απολαύσουμε τη ζέστη χωρίς να διακινδυνεύσουμε την υγεία μας.

Μπορεί τα θερμαντικά σώματα να παρέχουν την αναγκαία ανακούφιση από το τσουχτερό κρύο, ωστόσο οι γιατροί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη ή λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων υγείας - από ξηρό δέρμα και ερεθισμένα ιγμόρεια έως δυσκολία στην αναπνοή και, σε σπάνιες περιπτώσεις, δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Ο Δρ Sagar Srivastava του Kailash Hospital στο Greater Noida, επισημαίνει ότι δεν είναι οι ίδιες οι συσκευές που αποτελούν άμεση απειλή για την υγεία, αλλά ο αέρας που παράγουν.

Όπως αναφέρει, «δεν είναι οι θερμάστρες και τα αερόθερμα το πρόβλημα, αλλά οι αλλαγές στην ποιότητα του αέρα που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμό του δέρματος ακόμη και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Κι όμως οι περισσότεροι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με απλά, πρακτικά βήματα:

Μην αμελείτε τον εξαερισμό , ακόμη και τον χειμώνα: Ένα μικρό άνοιγμα στο παράθυρο αποτρέπει την ασφυξία κι είναι απαραίτητο για κάθε θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιεί καύσιμα.

, ακόμη και τον χειμώνα: Ένα μικρό άνοιγμα στο παράθυρο αποτρέπει την ασφυξία κι είναι απαραίτητο για κάθε θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιεί καύσιμα. Διατηρήστε υγρασία στον χώρο : Τοποθετήστε ένα μπολ με νερό κοντά στη θερμάστρα ή χρησιμοποιήστε υγραντήρα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ισορροπημένη υγρασία προστατεύει την αναπνευστική υγεία.

: Τοποθετήστε ένα μπολ με νερό κοντά στη θερμάστρα ή χρησιμοποιήστε υγραντήρα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ισορροπημένη υγρασία προστατεύει την αναπνευστική υγεία. Κρατήστε εύφλεκτα αντικείμενα μακριά : Κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και χαρτιά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον τρία πόδια μακριά από τη θερμάστρα.

: Κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και χαρτιά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον τρία πόδια μακριά από τη θερμάστρα. Ποτέ μην αφήνετε θερμάστρα χωρίς επίβλεψη : «Σβήστε τη θερμάστρα αν πρόκειται να κοιμηθείτε ή να φύγετε από το δωμάτιο», συμβουλεύει ο γιατρός.

: «Σβήστε τη θερμάστρα αν πρόκειται να κοιμηθείτε ή να φύγετε από το δωμάτιο», συμβουλεύει ο γιατρός. Τοποθετήστε ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και καπνού : Αυτές οι συσκευές είναι κρίσιμες αν το σπίτι χρησιμοποιεί θερμάστρες με αέριο ή κηροζίνη.

: Αυτές οι συσκευές είναι κρίσιμες αν το σπίτι χρησιμοποιεί θερμάστρες με αέριο ή κηροζίνη. Καθαρίζετε και συντηρείτε τακτικά τις συσκευές θέρμανσης: Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κακή ποιότητα αέρα. Ελέγχετε συχνά καλώδια, αεραγωγούς και φίλτρα.

Πηγή: NDTV.com