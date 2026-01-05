ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 13:23
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 11:33
Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/01/2026 - 11:23
Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 09:30
Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο
ΚΟΣΜΟΣ
05/01/2026 - 09:15
Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/01/2026 - 08:54
Πως θα χορηγείται η νέα επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:28
Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:25
Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:15
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/01/2026 - 08:07
«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:06
Από τον λιγνίτη στις καθαρές τεχνολογίες- Το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:00
Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:54
Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 15:53
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 15:21
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 13:17
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 12:19
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 10:41
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 09:41
Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 09:09
Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/01/2026 - 08:23
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 08:17
Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/01/2026 - 08:10
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 06:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56

Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου

Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 06:54

Με τον σωστό εξαερισμό, αλλά και με έλεγχο της υγρασίας και τακτική συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων, μπορούμε να απολαύσουμε τη ζέστη χωρίς να διακινδυνεύσουμε την υγεία μας.

Μπορεί τα θερμαντικά σώματα να παρέχουν την αναγκαία ανακούφιση από το τσουχτερό κρύο, ωστόσο οι γιατροί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη ή λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων υγείας - από ξηρό δέρμα και ερεθισμένα ιγμόρεια έως δυσκολία στην αναπνοή και, σε σπάνιες περιπτώσεις, δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Ο Δρ Sagar Srivastava του Kailash Hospital στο Greater Noida, επισημαίνει ότι δεν είναι οι ίδιες οι συσκευές που αποτελούν άμεση απειλή για την υγεία, αλλά ο αέρας που παράγουν.

Όπως αναφέρει, «δεν είναι οι θερμάστρες και τα αερόθερμα το πρόβλημα, αλλά οι αλλαγές στην ποιότητα του αέρα που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμό του δέρματος ακόμη και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Κι όμως οι περισσότεροι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με απλά, πρακτικά βήματα:

  • Μην αμελείτε τον εξαερισμό, ακόμη και τον χειμώνα: Ένα μικρό άνοιγμα στο παράθυρο αποτρέπει την ασφυξία κι είναι απαραίτητο για κάθε θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιεί καύσιμα.
  • Διατηρήστε υγρασία στον χώρο: Τοποθετήστε ένα μπολ με νερό κοντά στη θερμάστρα ή χρησιμοποιήστε υγραντήρα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ισορροπημένη υγρασία προστατεύει την αναπνευστική υγεία.
  • Κρατήστε εύφλεκτα αντικείμενα μακριά: Κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και χαρτιά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον τρία πόδια μακριά από τη θερμάστρα.
  • Ποτέ μην αφήνετε θερμάστρα χωρίς επίβλεψη: «Σβήστε τη θερμάστρα αν πρόκειται να κοιμηθείτε ή να φύγετε από το δωμάτιο», συμβουλεύει ο γιατρός.
  • Τοποθετήστε ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και καπνού: Αυτές οι συσκευές είναι κρίσιμες αν το σπίτι χρησιμοποιεί θερμάστρες με αέριο ή κηροζίνη.
  • Καθαρίζετε και συντηρείτε τακτικά τις συσκευές θέρμανσης: Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κακή ποιότητα αέρα. Ελέγχετε συχνά καλώδια, αεραγωγούς και φίλτρα.

Πηγή: NDTV.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 06:54

