«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών στο πρόγραμμα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν, από σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025, αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών. Οι προμηθευτές θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος και στις Συχνές Ερωτήσεις (2ο τεύχος, ερώτηση 3.2).

Οι έμμεσοι προμηθευτές (όπως κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, εισαγωγείς) καλούνται να δηλώσουν και τον εξοπλισμό τους στο Μητρώο Προϊόντων, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την πλήρη τήρηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων από όλους τους συμμετέχοντες.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή των προμηθευτών κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση:

https://suppliers-allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/login

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 151 3753 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις του, το εγχειρίδιο χρήσης (user manual) της πλατφόρμας, καθώς και οι Συχνές Ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.