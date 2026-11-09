Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+

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Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
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10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19
ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 12:13
Καταβολή Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΕΤΑ) για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 11:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 11:16
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10/11/2026 - 10:30
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
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10/11/2026 - 10:15
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10/11/2026 - 09:34
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Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+

Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 15:13
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Οι τυχεροί έζησαν τον ενθουσιασμό της Formula 1, σε ένα αποκλειστικό VIP event στο Athens Ferrari Showroom

Μια μοναδική εμπειρία στον συναρπαστικό κόσμο της Formula 1 προσέφερε η Shell σε 52 τυχερούς του Shell Go+, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο Athens Ferrari Showroom. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα ενός αγώνα Formula 1, παρακολουθώντας το Grand Prix της Βραζιλίας.

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Σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την τεχνολογία και το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι νικητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη έναν συναρπαστικό αγώνα, αλλά να δοκιμάσουν και τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτή Formula 1, βιώνοντας την αίσθηση της οδήγησης σε μια αγωνιστική πίστα! Παράλληλα, συμμετείχαν και σε ένα διαδραστικό quiz, δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους γύρω από τον κόσμο των αγώνων, τις ομάδες και την ιστορία του θεσμού. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αποκλειστική ξενάγηση στο συνεργείο της Ferrari, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και τις εργασίες που συνδέονται με τα εμβληματικά αυτοκίνητα, ανακαλύπτοντας μια αθέατη πλευρά του κόσμου της της ιταλικής εταιρείας. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με δώρα και εκπλήξεις για τους νικητές.

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Μέσα από τέτοιες ενέργειες, η Coral επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, δημιουργώντας ευκαιρίες που ξεπερνούν την καθημερινή τους συναλλαγή και μετατρέπονται σε ξεχωριστές εμπειρίες. Με πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και την επιβράβευση, η εταιρεία συνεχίζει να αναδεικνύει την αξία της σχέσης της με το κοινό της.

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