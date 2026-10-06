100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Έναν αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα γιόρτασε η Shell, με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της εταιρείας και του Ομίλου Motor Oil, συνεργάτες, άνθρωποι που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τη Shell, καθώς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η βραδιά ανέδειξε τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της Shell στην Ελλάδα από το 1926 έως σήμερα, καθώς και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη παρουσία της, με σημείο αναφοράς την ένταξη των δραστηριοτήτων της στον Όμιλο Motor Oil το 2010 και τη μετέπειτα αναπτυξιακή της πορεία.

Η ιδέα και η επιμέλεια παραγωγής της επετειακής εκδήλωσης έγιναν από την εταιρεία YARD, με κεντρικό στοιχείο την προβολή μιας πρωτότυπης ταινίας-ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. Μέσα από την ιστορία ενός πατέρα που, μαζί με τη μικρή του κόρη, ξεκινά ένα «ταξίδι στον χρόνο», ξεδιπλώνονται παράλληλα η ιστορία μιας οικογένειας και η πορεία της Shell στην Ελλάδα. Αναμνήσεις, αφηγήσεις και η διαδρομή τριών γενεών φωτίζουν την εξέλιξη της Shell στη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο ένα εμπορικό σήμα έγινε μέρος της καθημερινότητας. Παράλληλα, οι μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν ή εξακολουθούν να αποτελούν μέρος αυτής της πορείας δίνουν στην αφήγηση μια προσωπική και ανθρώπινη διάσταση.

Ιδιαίτερη θέση στην επετειακή βραδιά είχε και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τον Σάκη Ρουβά να παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό αφιέρωμα, συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών. Με αγαπημένες μουσικές επιλογές από διαφορετικές εποχές, το κοινό ταξίδεψε στον χρόνο, σε μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους “Wedding Singers”, που έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στο κλείσιμο της επετειακής εκδήλωσης.

«Η συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της Shell στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς. Έναν αιώνα τώρα, η Shell είναι μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων και έχει συνδεθεί με τις διαδρομές, τις ανάγκες και τις αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Ελλάδα. Κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε μια ιστορία που χτίστηκε με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πρατηριούχους μας και τους εκατομμύρια οδηγούς που μας έχουν εμπιστευθεί όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral Shell Licensee. Και συνέχισε τονίζοντας: «Η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο έναν σημαντικό σταθμό, αλλά και την αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής μας. Τα πρώτα 100 χρόνια μας γεμίζουν περηφάνια, τα επόμενα αποτελούν έμπνευση και ευθύνη για το μέλλον».

Εδώ και έναν αιώνα, η Shell αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στην Ελλάδα, ακολουθώντας την εξέλιξη της χώρας, των μετακινήσεων και των ενεργειακών αναγκών της. Σήμερα, με ένα δίκτυο 800 πρατηρίων, ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και διαρκή επένδυση στην καινοτομία, η Shell συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων.

Γιατί τα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια ιστορία επιχειρηματικής παρουσίας. Είναι μια ιστορία ανθρώπων, οικογενειών, συνεργασιών, δρόμων και προορισμών. Μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται.

Εκατό χρόνια μετά, το ταξίδι συνεχίζεται.

100 Χρόνια Shell. 100 Χρόνια μπροστά.

Η ταινία-ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της YARD, σε σενάριο της Άρτεμις Γρύμπλα και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πιλάβιου. Το 3D animation υπογράφει ο Χρήστος Μαγγανάς, το editing η Ισιδώρα Χαρμπίλα, και την πρωτότυπη μουσική ο Σταύρος Γασπαράτος. Συμπρωταγωνιστεί η Αλεξάνδρα Σεμίνα.