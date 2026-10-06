Φυσικό αέριο: Οι υψηλές τιμές έκοψαν την κατανάλωση – Βουτιά 38,5% στη βιομηχανία

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου άφησε έντονο αποτύπωμα στην εγχώρια κατανάλωση τον Σεπτέμβριο, η οποία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του 2026, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τη νέα μηνιαία ανάλυση του Green Tank, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στις 4,6 TWh, μειωμένη κατά 17,4% σε σχέση με τον Αύγουστο και κατά 13,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφηκε στη βιομηχανία, όπου η κατανάλωση μειώθηκε κατά 38,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Πτωτικά κινήθηκε και η χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, μετά τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων θερινών μηνών.

Παρά τη σημαντική κάμψη του Σεπτεμβρίου, πάντως, η κατανάλωση στο εννεάμηνο του έτους παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αθροιστικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου έφθασε τις 50,2 TWh, επίδοση που είναι η τρίτη υψηλότερη για το συγκεκριμένο διάστημα.

Η ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στη χώρα. Στο εννεάμηνο παρέμεινε με διαφορά στην πρώτη θέση μεταξύ των τελικών χρήσεων, ενώ διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα δίκτυα διανομής.

Η κατανάλωση στα δίκτυα έφθασε τις 10 TWh στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό για το συγκεκριμένο διάστημα του έτους. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτες ποσότητες καταγράφηκαν στα δίκτυα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Οινοφύτων.

Αντίθετα, η βιομηχανία παρέμεινε ο τομέας με τη μικρότερη κατανάλωση μεταξύ των τριών βασικών χρήσεων, με τη μεγάλη πτώση του Σεπτεμβρίου να ενισχύει την υποχώρηση που είχε ήδη αρχίσει να καταγράφεται στο οκτάμηνο.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη του Αυγούστου, όταν η εγχώρια κατανάλωση είχε παραμείνει στα υψηλά επίπεδα των 5,6 TWh, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούλιο. Τότε η ηλεκτροπαραγωγή είχε απορροφήσει 4,66 TWh, δηλαδή περισσότερο από το 83% της συνολικής κατανάλωσης, καθώς η χρήση μονάδων φυσικού αερίου παρέμενε αυξημένη στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήδη, ωστόσο, από τον Αύγουστο ήταν εμφανής η πίεση στη βιομηχανική χρήση. Η κατανάλωση της βιομηχανίας είχε περιοριστεί στις 392 GWh, καταγράφοντας πτώση 31,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Η περαιτέρω υποχώρηση κατά 38,5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι η τάση εντάθηκε με την άνοδο των τιμών.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, πάντως, η συνολική εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της υψηλής χρήσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή τους προηγούμενους μήνες, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. Σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στην εικόνα των εισαγωγών, με το LNG να εδραιώνεται στην πρώτη θέση.

Στο εννεάμηνο του 2026 οι εισαγωγές LNG έφθασαν τις 30,1 TWh, αυξημένες κατά 32,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και σε ιστορικό υψηλό για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Στον αντίποδα, οι καθαρές εισαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου, από όπου εισέρχεται κυρίως ρωσικό αέριο αγωγού, περιορίστηκαν σε περίπου 15 TWh, καταγράφοντας μείωση 27,4% και τη χαμηλότερη επίδοση της τελευταίας τριετίας. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων που εισέρχονται στην Ελλάδα κατευθύνεται πλέον προς τις γειτονικές αγορές. Ειδικότερα, το 41,6% των συνολικών ποσοτήτων που εισήλθαν μέσω Σιδηροκάστρου στο εννεάμηνο επανεξήχθη, αποτυπώνοντας τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου φυσικού αερίου στην περιοχή.