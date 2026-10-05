ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημόσια διαβούλευση JAO – Κανόνες κατανομής για τα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/10/2026 - 15:42
Πώς θα είναι τα κτίρια του αύριο: Θα παράγουν ενέργεια και θα προσαρμόζονται στους ανθρώπους
ΚΟΣΜΟΣ
05/10/2026 - 15:36
Schneider Electric νέα αρχιτεκτονική Software-Defined Medium Voltage
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/10/2026 - 15:30
Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ: Τρεις συμφωνίες στο τραπέζι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 14:54
35 νέοι φοιτητές κάνουν στροφή στην τεχνολογία με τη στήριξη της Deloitte
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/10/2026 - 14:52
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Νέες δυνατότητες για την αυτοκατανάλωση στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/10/2026 - 14:05
Πέτη Πέρκα: Παγιδευμένη σε τσουχτερά πράσινα τιμολόγια η πλειονότητα των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 13:37
Παπασταύρου: Ιστορικά υψηλά το επίπεδο των σχέσεων με τις ΗΠΑ – Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 13:00
Νίκος Παπαθανάσης: Πρόσκληση για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 12:25
Δημόσια Διαβούλευση επί επικαιροποιημένης εισήγησης τροποποίησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/10/2026 - 11:50
Στο Βελιγράδι ο Σταύρος Παπασταύρου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 11:18
Ε.Μ.Π. και ΣΕΦ ενώνουν δυνάμεις: Νέο πιστοποιημένο πρόγραμμα για τεχνίτες Φωτοβολταϊκών και Αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/10/2026 - 10:41
Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/10/2026 - 10:15
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/10/2026 - 09:51
Ρωσία: Πιθανό το ενδεχόμενο της μερικής άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής
ΚΟΣΜΟΣ
05/10/2026 - 09:21
Π. Μαρινάκης: Στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/10/2026 - 09:03
Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31η Αυγούστου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/10/2026 - 08:45
Νέες προθεσμίες προσαρμογής για το σύστημα εισροών-εκροών και την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/10/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Αυτό που ζεις δεν είναι αυτό που νομίζεις»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/10/2026 - 08:05
Ενεργειακό κόστος: Τι περιμένει η βιομηχανία από τον Μητσοτάκη- Οι προσδοκίες ενόψει της ΓΣ του ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/10/2026 - 08:03
ΔΕΣΦΑ: Παράταση έως το 2027 για τη φόρτωση LNG τα Σάββατα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/10/2026 - 08:01
Μάριος Δράμαλης: Στο επίκεντρο οι εκκρεμείς συνδέσεις σε Κοζάνη και Φλώρινα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/10/2026 - 11:47
Πετρέλαιο: Υποχώρηση των τιμών καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/10/2026 - 15:49
Ντίζελ: Οι χώρες της ΕΕ συζητούν γαλλική πρόταση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/10/2026 - 15:27
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/10/2026 - 15:25
GreenTech Challenge 2026 - GreenTech Challenge 2026 is on!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 15:22
Η ZeniΘ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη δική τους ενέργεια στο KIDOT Festival 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 15:16
Η Volton και η Orizon ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/10/2026 - 14:43
Σταύρος Παπασταύρου από τα Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/10/2026 - 14:04
ΗΡΩΝ: Σταθερά τα πράσινα τιμολόγια για 7ο μήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 13:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN

Το Γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 10:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα συμφωνία με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων αναδεικνύει την ισχυρή διεθνή ζήτηση

Η METLEN ανακοινώνει την υπογραφή μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων για τη μελλοντική προμήθεια γαλλίου, σε ποσότητα που αντιστοιχεί έως και στο 16% της συνολικής ετήσιας παραγωγής της, από τη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης - κατασκευής. Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί.

Η νέα αυτή συνεργασία είναι η δεύτερη στρατηγική εμπορική συμφωνία για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου της METLEN και επιβεβαιώνει περαιτέρω την ισχυρή διεθνή ζήτηση για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πηγή προμήθειας. Καθώς οι βιομηχανίες διεθνώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, η METLEN εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος, μακροπρόθεσμος εταίρος κορυφαίων βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.

Το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον αντανακλά τόσο τη στρατηγική σημασία του γαλλίου όσο και την εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής της METLEN, το οποίο συνδυάζει in-house τεχνολογία, εξασφαλισμένη πρώτη ύλη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος και δυνατότητες παραγωγής βιομηχανικής κλίμακας, μοναδικές στην Ευρώπη.

Με κάθε νέα εμπορική συνεργασία, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως αναδυόμενος κόμβος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ η Ευρώπη ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της σε μία από τις πλέον στρατηγικής σημασίας αλυσίδες αξίας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία: «Η διεθνής ανταπόκριση στο έργο μας για την παραγωγή γαλλίου συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Οι διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες που ανακοινώνουμε καταδεικνύουν ότι η παγκόσμια βιομηχανία αναζητά αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού. Μέσω αυτής της επένδυσης, η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα νέο παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ η Ευρώπη εδραιώνει σταδιακά τον ρόλο της σε μια στρατηγικής σημασίας αγορά, η οποία θα αποτελέσει θεμέλιο για την επόμενη γενιά βιομηχανικής και τεχνολογικής καινοτομίας».

Με τη νέα αυτή συμφωνία είναι πλέον βέβαιο ότι η συνολική σχεδιαζόμενη παραγωγή των 50MT ετησίως θα έχει πωληθεί για μερικά χρόνια, αρκετά πριν ξεκινήσει η παραγωγή (προβλέπεται για το Γ΄ τρίμηνο του 2027).

Πέρα από το ίδιο το γάλλιο, οι συμφωνίες αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της METLEN στον τομέα M Critical & Rare Metals – CRM, της M Metals. Αναδεικνύουν επίσης, ότι η διορατικότητα, η καινοτομία και η βιομηχανική τεχνογνωσία μπορούν να δημιουργήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού για υλικά που είναι απαραίτητα για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ 05 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN &amp; Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν το Erchie BESS στην Απουλία

Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026

METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”

Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας

10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN