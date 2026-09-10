Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 17 εκατ. ευρώ σε 1.298 προμηθευτές

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στον δεύτερο κύκλο πληρωμών προς προμηθευτές και εγκαταστάτες για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», στηρίζοντας έμπρακτα την αγορά και την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμών αφορά περισσότερες από 16.700 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τον Ιανουάριο 2026, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε 1.298 προμηθευτές και εγκαταστάτες. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων βάσει της χρονικής σειράς υποβολής τους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζει τη συνεχή χρηματοδοτική ροή του Προγράμματος, στηρίζοντας τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών, όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υλοποίησή του.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών.

Για πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.