ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Protergia & Schneider Electric δίνουν στις επιχειρήσεις τον έλεγχο της ενεργειακής διαχείρισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/09/2026 - 15:44
Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/09/2026 - 15:36
Drone έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ
ΚΟΣΜΟΣ
09/09/2026 - 15:18
SEEF2026: Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνεται – Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει τον ενεργειακό της ρόλο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 15:13
Πέτη Πέρκα: Ο φόβος της κάλπης μειώνει και τα τιμολόγια ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 14:36
Ενεργειακό αδιέξοδο με κυβερνητική υπογραφή: Αντιγράφουν το ΠΑΣΟΚ, όμως αφήνουν την ακρίβεια μέχρι το 2029
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 13:43
Έργα που φαίνονται-Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 13:19
Ισχυρό πρώτο 6μηνο, με αύξηση καθαρών κερδών, ενίσχυση παραγωγής και ρευστότητας, και μείωση χρέους για την Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 12:36
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Καρπενησίου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 11:34
Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/09/2026 - 10:38
Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 09:58
Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/09/2026 - 09:53
Η Enaon στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει τον ρόλο των δικτύων διανομής αερίων στην ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/09/2026 - 08:58
Aλ Σίσι: Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:47
Κ. Μητσοτάκης: Επανεπιβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:43
Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/09/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Δεν υπάρχουν λεφτά για ποιον;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε την κιλοβατώρα το 2029- Πώς θα μειωθεί η τιμή κατά 70 ευρώ/MWh
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 08:05
Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 08:02
Πέντε σημάδια ότι ο φορτιστής του laptop δεν είναι πλέον ασφαλής για χρήση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 06:56
Γιατί η τηλεόρασή σας κινδυνεύει ακόμη και όταν είναι σβηστή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/09/2026 - 06:57
ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 15:44
Hellenic Train στη 90ή ΔΕΘ: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ για 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα και δύο υβριδικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:21
Ε.Β.Ε.Π.: Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 14:42
Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 13:34
Γ. Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 13:00
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 12:42
Κ. Γκίλφοϊλ: «Πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ» η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 12:10
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 11:34
Κ. Γιαζιτζόγλου: Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα -Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία στις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 11:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Καρπενησίου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Καρπενησίου για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 11:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η EnaonEDA,Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, θυγατρική της Enaon, ανακοινώνει ότι η κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών θα βρίσκεται στο Καρπενήσι για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
Ειδικότερα, η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου, στον πεζόδρομο Ευγενίου Αιτωλού, την Πέμπτη 10/9/2026 κατά τις ώρες 10: 00 – 14:00 και 18:00-20:00 και την Παρασκευή 11/9/2026 κατά τις ώρες 10: 00 – 14:00

Οι κάτοικοι του Καρπενησίου μπορούν να ενημερωθούν από στελέχη της Enaon EDA σχετικά με την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο, την υποβολή αίτησης σύνδεσης και τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης.

Tο έργο για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Καρπενήσι συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια της Εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές
Η Eldorado Gold ανακοινώνει την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές 09 Σεπτεμβρίου 2026
Ισχυρό πρώτο 6μηνο, με αύξηση καθαρών κερδών, ενίσχυση παραγωγής και ρευστότητας, και μείωση χρέους για την Energean 09 Σεπτεμβρίου 2026
Ισχυρό πρώτο 6μηνο, με αύξηση καθαρών κερδών, ενίσχυση παραγωγής και ρευστότητας, και μείωση χρέους για την Energean

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων για το έργο «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» του ΔΕΣΦΑ

Η Enaon στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει τον ρόλο των δικτύων διανομής αερίων στην ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Enaon στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει τον ρόλο των δικτύων διανομής αερίων στην ενεργειακή μετάβαση

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου

Ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας

Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;

Ηλεκτροπαραγωγή: Στα ύψη η κατανάλωση φυσικού αερίου - Δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο 8μηνο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροπαραγωγή: Στα ύψη η κατανάλωση φυσικού αερίου - Δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο 8μηνο