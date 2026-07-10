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Energean: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η πρώτη γεώτρηση μετά από τέσσερις δεκαετίες

Energean: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η πρώτη γεώτρηση μετά από τέσσερις δεκαετίες
Newsroom
Παρασκευή, 10/07/2026 - 09:17
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, παρουσίασε την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι μαζί με την ExxonMobil έχουν επενδύσει περίπου 3 δισ. δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Το μήνυμα είναι ότι όσοι θέλουν, επενδύουν», είπε, επισημαίνοντας ότι, παρά τα εμπόδια, υπάρχουν τρόποι συνεργασίας με τις κυβερνήσεις ώστε να υλοποιούνται μεγάλα ενεργειακά έργα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι όταν η Energean ανέλαβε τη μοναδική παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα το 2006, επικρατούσε έντονος σκεπτικισμός για τις προοπτικές αξιοποίησης ελληνικών κοιτασμάτων.

Σήμερα, όπως ανέφερε, η εικόνα έχει αλλάξει. Σε συνεργασία με την ExxonMobil και τη HELLENiQ Energy, και με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά η πρώτη γεώτρηση μεγάλου βάθους στην Ελλάδα έπειτα από σαράντα χρόνια, με στόχο μια γεωλογική δομή που εκτιμάται ότι διαθέτει δυναμικό έως και 200 bcm φυσικού αερίου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Energean επενδύει 1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής μονάδας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου.

«Το μήνυμα προς τη βιομηχανία είναι: κινηθείτε τόσο γρήγορα όσο εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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