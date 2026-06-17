Φρ. Παρασύρης: Χωρίς εφαρμοστική ΚΥΑ το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών για τους υδρογονάνθρακες

Αυστηρή κριτική για το γεγονός ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) παραμένει θεσμικά «παγωμένο» και ανενεργό επί 13 ολόκληρα χρόνια ασκεί ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, μέσω ερώτησης που κατέθεσε προς τα τρία συναρμόδια Υπουργεία.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής, ενώ η κυβέρνηση προχωρά σε πανηγυρικές υπογραφές νέων συμβάσεων με πολυεθνικές (όπως η πρόσφατη με την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy τον Φεβρουάριο του 2026), αρνείται συστηματικά να εκδώσει την απαιτούμενη εφαρμοστική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη λειτουργία του Ταμείου.

Το αποτέλεσμα είναι ο «εθνικός κουμπαράς» που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4162/2013 -με πρωτεργάτη τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Μανιάτη- κατά το νορβηγικό πρότυπο για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων, να βρίσκεται στον αέρα. Τα έσοδα που ήδη εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο (όπως bonus υπογραφής και στρεμματικές αποζημιώσεις), αντί να κεφαλαιοποιούνται υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος, «χάνονται» μέσα στις γενικές εισροές του κρατικού προϋπολογισμού.

«Για το ΠΑΣΟΚ, η διαγενεακή αλληλεγγύη δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά μια έμπρακτη πολιτική δέσμευση. Ο εθνικός πλούτος της πατρίδας μας οφείλει να αποτελεί το εχέγγυο για το μέλλον των επόμενων γενεών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Δεν νοείται ενεργειακή στρατηγική “αλά καρτ”, όπου οι υπογραφές και οι φωτογραφίες περισσεύουν, αλλά οι πρόνοιες για τις επόμενες γενιές παραπέμπονται στις καλένδες. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πού κατευθύνονται και πώς αξιοποιούνται τα χρήματα από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», δηλώνει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ζητώντας καθαρές απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Παρασύρης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς: