ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου

Δημόσια Διαβούλευση του κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 178065, ΦΕΚ Β’/3430/17.08.2018 ) προκειμένου για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου

Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 5261/2025 (ΦΕΚ Α’ 231/12.12.2025), καθώς και του άρθρου 90 του ν. 4001/2011, ο κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 178065, ΦΕΚ Β’/3430/17.08.2018) προκειμένου για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου. Σύμφωνα με το Άρθρο 90 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ’ Α 179/22.8.2011), ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της ΡΑΑΕΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμμετέχουν στη Διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την 28η.04.2026 και ώρα 17:00 μ.μ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.