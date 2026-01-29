ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους

Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 15:42

Τη μετατόπιση του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία ανέδειξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται στην Αίγλη Ζαππείου.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος ανέφερε ότι «η ενεργειακή στρατηγική της χώρας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πόρους, γεωγραφία και διακυβέρνηση».

Όπως είπε, «η Ελλάδα πιστεύει στην αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει» και πρόσθεσε ότι «θέλουμε να επιταχύνουμε την έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό το πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στη γεωγραφία, σημείωσε ότι «η όποια ενεργειακή στρατηγική βασίζεται στο σημείο όπου βρίσκεσαι», τονίζοντας πως «έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τη συνδεσιμότητα προς νότο και βορειοδυτικά και επεκτεινόμαστε στη Μεσόγειο, την Κύπρο και την Αίγυπτο». Για τη διακυβέρνηση υπογράμμισε ότι «θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί καλά και προς όφελός μας» και ότι «θέλουμε οι κανόνες να μας ευνοούν, όπως και άλλους», προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία πρέπει να γίνει στη βάση αρχών».

Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στο κόστος της ενέργειας, λέγοντας ότι «είναι το νούμερο ένα στο οποίο εστιάζουμε», σημειώνοντας πως καθώς ως χώρα «πρέπει να διαμορφώσουμε τα περιθώρια». Όπως ανέφερε, «το 2019 είχαμε την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης, τώρα αυτό έχει αλλάξει», καθώς «επενδύσαμε στις ΑΠΕ και δώσαμε ώθηση σε καλύτερη λειτουργία της αγοράς».

Τόνισε ότι «θα εστιάσουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους καταναλωτές», επισημαίνοντας ότι «ήδη έχουμε πετύχει να βοηθήσουμε καταναλωτές με την περικοπή του κόστους» και ότι «πληρώνουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ». Όπως είπε, «μπορούμε να έχουμε πρόοδο στη μείωση του κόστους της ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών».

Για το ρωσικό φυσικό αέριο σημείωσε ότι «όταν λέμε απαγόρευση στην ΕΕ, το 80% της απεξάρτησης έχει συμβεί», προσθέτοντας ότι «μιλάμε για δύο ρεύματα φυσικού αερίου» και ότι πρόκειται για «τη δική μας γειτονιά που ακόμα δέχεται μεγάλες ποσότητες». Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι «έχουμε τεράστιες δυνατότητες αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί». Όπως είπε, «όταν πουλάμε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, αυτός είναι Κάθετος Διάδρομος», προσθέτοντας ότι «έχουμε δείξει ότι μπορούμε να στείλουμε αέριο σε πολλούς εταίρους».

Από την πλευρά του, ο Gergely Molnár, Gas Analyst του International Energy Agency, σημείωσε ότι «όταν κοιτάζουμε τον εξελισσόμενο ρόλο του LNG πρέπει να ανατρέξουμε στο 2002-2003», όταν «άλλαξε εκ βάθρων η παγκόσμια αγορά». Όπως είπε, το 2022 «οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 65%», ενώ «το μερίδιο του LNG αυξήθηκε κατά 30% και έχει καταστεί βασικό καύσιμο», προσθέτοντας ότι «σήμερα το LNG αντιστοιχεί στο 40%» και «θα συνεχίσει να ενισχύεται στην Ευρώπη».

Τόνισε ότι «καταργείται εντελώς από τον Νοέμβριο του 2027 το ρωσικό φυσικό αέριο», σημειώνοντας ότι «το LNG θα καταστεί βασικό καύσιμο». Συμπλήρωσε δε πως «η Ελλάδα προσφέρει παράθυρο για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη για την παγκόσμια αγορά LNG», τονίζοντας ότι «πρέπει να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία με μακροπρόθεσμα συμβόλαια».

Ο Βασίλης Νικήτας, Economic Analyst στη DG Economic and Financial Affairs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε «σημαντική» την πορεία της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι «είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η χώρα είναι εξαγωγέας ενέργειας».

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση, μίλησε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «ένα πακέτο 577 δισ. ευρώ», επισημαίνοντας ότι «το 37% θα πάει σε πράσινα μέτρα». Για την Ελλάδα ανέφερε ότι «ο προϋπολογισμός είναι 36 δισ. ευρώ», εκ των οποίων «κάτι παραπάνω από το μισό αφορά στην ενέργεια», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει πετύχει τα μισά ορόσημα και βρίσκεται στην τελική φάση».

Τη συζήτηση συντόνισε η Αλεξία Τασούλη, Diplomatic Correspondent.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου 29 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025

Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα

GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece