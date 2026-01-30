Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26

Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας

Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
Άννα Διανά
Παρασκευή, 30/01/2026 - 08:06

Με φόντο τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πράξη γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, η αμερικανική πλευρά δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει το εγχείρημα και επιμένει στην προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την κινητικότητα των τελευταίων ημερών και τις επαφές που έγιναν στην Αθήνα.

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε το προηγούμενο δεκαήμερο ο Joshua Volz, ειδικός απεσταλμένος του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε συναντήσεις τόσο με την ελληνική κυβέρνηση όσο και με εκπροσώπους των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, δηλαδή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Στόχος του κ. Volz, ήταν να προετοιμάσει συνάντηση των υπουργών Ενέργειας των χωρών που εμπλέκονται στον Κάθετο Διάδρομο η οποία τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση, την οποία προανήγγειλε ο ίδιος μιλώντας χθες σε ενεργειακό συνέδριο στην Αθήνα.

Από την πλευρά του ελληνικού υπουργείου Ενέργειας, πάντως, σημειώνεται ότι μια τέτοια συνάντηση έχει νόημα μόνο εφόσον στο τραπέζι βρεθούν όλοι οι κρίσιμοι παίκτες. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει ρυθμιστικά προσκόμματα όσο και οι χρηματοδοτικοί φορείς που καλούνται να στηρίξουν τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης του Κάθετου Διαδρόμου, όπως η αμερικανική DFC.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου θεωρεί ότι ο Κάθετος Διάδρομος «είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή». Ωστόσο παραδέχεται ότι το κόστος της μεταφοράς αερίου έως την Ουκρανία είναι κατά πολύ υψηλότερο από άλλες διαδρομές, αν και όπως σημειώνει έχουν γίνει ήδη σημαντικές μειώσεις στα τέλη χρήσης του δικτύου. Συγκεκριμένα από 9,90 ευρώ/MWh, το κόστος του προϊόντος Route 1 μειώθηκε σε 7,40 ευρώ/MWh και σήμερα βρίσκεται στα 6,50 ευρώ/MWh, ενώ σε ότι αφορά τα Route 2 και 3 το κόστος τους είναι στα 11 ευρώ/MWh γεγονός που τα καθιστά μη ελκυστικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου «Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την ίδια ανταγωνιστικότητα στην τιμή στα προϊόντα Route 2 και 3».

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι μειώσεις στο κόστος του Route 1 επιτεύχθηκαν μέσω εκπτώσεων που παρέχουν οι επιμέρους Διαχειριστές και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εκφράζει αντιρρήσεις η Κομισιόν που θεωρεί πως για να είναι αποδεκτό το προϊόν θα πρέπει να έχει ενιαία τιμή. Για αυτό και ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο που χρειάζεται επιμονή και το οποίο περνάει τις αναμενόμενες «παιδικές ασθένειες».

Από την πλευρά του ο Joshua Volz, σημείωσε, «ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν οι διμερείς σχέσεις είναι ισχυρές», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται και «εμπορικός ρεαλισμός».

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν αποτελεί νέο εγχείρημα και ότι «οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις είναι ήδη γνωστές». Το έργο, όπως είπε, φέρνει κοντά χώρες που ιστορικά δεν συνεργάζονταν, στοιχείο που συνιστά και τη μεγαλύτερη πρόκληση.

«Η μηχανική είναι το εύκολο μέρος του εγχειρήματος. Το δύσκολο είναι η δέσμευση των εταίρων», ανέφερε, τονίζοντας ότι αν το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο «δεν θα είναι βιώσιμο για κανέναν».

Ο απαιτούμενος συντονισμός εκτείνεται, όπως είπε, «από την Ελλάδα έως την Ουκρανία», με όλους τους συμμετέχοντες να πρέπει να βλέπουν σαφές οικονομικό όφελος. «Δεν πρόκειται για φιλανθρωπικό έργο» κατέληξε.

