Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 11:26

Η Lukoil, δεύτερη σε μέγεθος πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε να πουλήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό, αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον αμερικανικό ιδιωτικό όμιλο Carlyle Group, εφόσον η πώληση αυτή εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Lukoil ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, η αξία των οποίων υπολογίζεται από αναλυτές γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ρωσική εταιρεία επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον όμιλο Carlyle χρειάζεται μεταξύ άλλων άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό.V

