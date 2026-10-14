Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου Κέιτι Ζακαράια. «Ζητήσαμε από την πρεσβευτή Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία», συμπλήρωσε.

Λίγο αργότερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο «X» ανακοίνωσε την παραίτησή χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του.

Στη σχετική ανάρτησή της αναφέρει:

«Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Donald J. Trump και στον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για την προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Trump «Πρώτα η Αμερική» (America First), την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών επιτυχιών προς όφελος του αμερικανικού λαού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγετικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Trump, της προσήλωσης του υπουργού Rubio στην αμερικανική διπλωματία και της εξαιρετικής προσφοράς των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του ορθού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της πολυετούς δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Trump και τον υπουργό Rubio παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Trump και της αποστολής του να καταστήσει την Αμερική ξανά μεγάλη (Make America Great Again).

Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβη να πλησιάζει στο τέλος του, όμως, η δέσμευσή μου απέναντι στον Πρόεδρο Trump, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Η υπηρεσία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Εκφράζω τις βαθύτερες και πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του, τη συνεργασία του και τη θερμή υποδοχή με την οποία με περιέβαλε. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Trump, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες μας και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».