ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20
HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 11:10
Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:26
Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:24
Συμμετοχή και Βράβευση του εμβληματικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας GREGY στο Διεθνές Συμπόσιο του Circular Gaia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 10:14
Αλ. Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 09:31
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:47
Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:28
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης μοιράζει ασπιρίνες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/10/2026 - 08:05
Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:02
Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:00
Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 15:41
Ο Όμιλος TITAN επενδύει στην Command Alkon για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 15:27
e-waste day: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ δίνει το «παρών» με δράσεις ευαισθητοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 15:04
Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
13/10/2026 - 14:47
Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/10/2026 - 14:28
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 13:44
Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 13:13
Deloitte “Greek CFO Survey 2026”: Οι Έλληνες CFOs επενδύουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, εξαγορές και ESG με αισιοδοξία που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 12:40
Βιώσιμη βιοθερμότητα και πέλλετ: Λύση ανανεώσιμης ενέργειας σε μια τεχνολογικά ουδέτερη ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/10/2026 - 11:52
Νίκος Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την Αντιπολίτευση – Να συζητάμε και για όσα συμφωνούμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:05
Κ. Μπαλωμένος: Τι θα κάνει η Ελλάδα αν η Τουρκία παρεμποδίσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 10:26
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 10:12
Δ. Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών για μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 09:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 08:24
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου Κέιτι Ζακαράια. «Ζητήσαμε από την πρεσβευτή Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία», συμπλήρωσε.

Λίγο αργότερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο «X» ανακοίνωσε την παραίτησή χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του.

Στη σχετική ανάρτησή της αναφέρει:

«Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Donald J. Trump και στον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για την προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Trump «Πρώτα η Αμερική» (America First), την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών επιτυχιών προς όφελος του αμερικανικού λαού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγετικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Trump, της προσήλωσης του υπουργού Rubio στην αμερικανική διπλωματία και της εξαιρετικής προσφοράς των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του ορθού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της πολυετούς δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Trump και τον υπουργό Rubio παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Trump και της αποστολής του να καταστήσει την Αμερική ξανά μεγάλη (Make America Great Again).

Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβη να πλησιάζει στο τέλος του, όμως, η δέσμευσή μου απέναντι στον Πρόεδρο Trump, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Η υπηρεσία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Εκφράζω τις βαθύτερες και πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του, τη συνεργασία του και τη θερμή υποδοχή με την οποία με περιέβαλε. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Trump, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες μας και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης 13 Οκτωβρίου 2026
Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών 14 Οκτωβρίου 2026
Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλ. Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλ. Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου

Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης

Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη